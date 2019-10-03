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Fenerbahçeli sporcuların kahramanlığı film olacak

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SİNEMA TV  | 03.10.2019 12:08 | Son Güncelleme

Çakallarla Dans serisinin yönetmeni Murat Şeker, Kurtuluş Savaşı'na katılan Fenerbahçeli sporcuların hikayesini işleyeceği "Ya İstiklal Ya Ölüm" adlı filmin çekimlerine 2020 yılında start vereceğini açıkladı.

Fenerbahçeli sporcuların kahramanlığı film olacak

Yapımcı ve yönetmen Murat Şeker, Kurtuluş Savaşı'na katılan Fenerbahçeli sporcuların hikayesini işleyeceği "Ya İstiklal Ya Ölüm" adlı filme ilişkin, "Fenerbahçeli sporcuların, Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizlere karşı, İstanbul'un müdafaası ve ülkenin kurtuluşu için yaptıklarını anlatan bir film projesi bu. Epik drama olacak. Ben de yıllardır bu film için uğraşıyordum. Filmin çekimleri mayıs sonu, haziran başı başlayacak." dedi.

Çekimleri sona eren ve yönetmenliğini Ali Tanrıverdi'nin yaptığı "Amacı Olmayan Grup" filminin tanıtım toplantısı Kadıköy'deki Sugarworks ofisinde gerçekleştirildi.

Filmin yapımcılığını üstlenen Murat Şeker, toplantıda yaptığı konuşmada, çekimlerin yaklaşık bir ay sürdüğünü belirterek, eğlenceli ve keyifli bir film olduğunu dile getirdi.

"Ya İstiklal Ya Ölüm"ün çekimlerine 2020'de başlanacak

Bu filmin ardından "Ya İstiklal Ya Ölüm" adlı projesini hayata geçireceğine dikkati çeken Şeker, şu bilgileri verdi:

Çok amacı olan bir projemiz var bundan sonra. Önümüzdeki yaz çekimlerine başlayacağız. (Amacı Olmayan Grup için) Düşük bütçeli bir film yapıyoruz dedik ama bundan sonra gerçekten büyük bütçeli bir film için hazırlık yapıyoruz. Hatta ben buradan çıkıp Fenerbahçe Stadı'na gidip, Fenerbahçe Müzesi Müdürü ve projeyle ilgili tarih konusunda bize danışmanlık yapan Alp (Bacıoğlu) Bey ile görüşeceğim. Projemizin adı 'Ya İstiklal Ya Ölüm'. Fenerbahçeli sporcuların, Kurtuluş Savaşı sırasında İngilizlere karşı, İstanbul'un müdafaası ve ülkenin kurtuluşu için yaptıklarını anlatan bir film projesi bu. Epik drama olacak. Ben de yıllardır bu film için uğraşıyordum. Senaryosunu yazdık. Şu an oyuncu kadrosu üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Önümüzdeki günlerde açıklarız. Sağlam bir casting olacak. Türk sinemasının önemli oyuncuları olacak. Çok sayıda karakter var. Filmin çekimleri mayıs sonu, haziran başı başlayacak. Vizyon tarihi de 2020 Aralık ya da 2021 olacak.


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Anahtar Kelimeler:
Ya İstiklal Ya Ölüm Murat Şeker Fenerbahçe

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