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Fenerbahçeli taraftarlar Giuliano'ya ıslıklarla tepki gösterdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.08.2018 23:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Benfica karşısında aldığı 1-1 beraberlikle Şampiyonlar Ligi’ne veda ederken Brezilyalı futbolcusu Giuliano tribünlerden tepkilere maruz kaldı.

Fenerbahçeli taraftarlar Giuliano'ya ıslıklarla tepki gösterdi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu 2. maçında Fenerbahçe, Benfica ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka oynanırken sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Giuliano taraftardan tepki gördü.

Top her ayağına geldiğinde ıslıklanan Giuliano maç boyunca etkisiz bir oyun sergiledi.

Fenerbahçe aldığı bu beraberlikle Şampiyonlar Ligi’ne veda ederken, UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.

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Fenerbahçe Giuliano

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