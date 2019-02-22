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Fenerbahçeli taraftarlardan Alper Potuk tepkisi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.02.2019 10:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit'e 3-1 yenilerek Avrupa defterini kapattı.

Bu maçta uzun bir aranın ardından sahaya ilk 11'de çıkan Alper Potuk, performansıyla taraftarın tepkisini çekti.

İşte sosyal medyadaki Alper Potuk paylaşımları:

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Fenerbahçe alper potuk Spor Toto Süper Lig zenit

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