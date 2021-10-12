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Fenerbahçeli taraftarlardan Mesut Özil'e tepki

12.10.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendine ait bir kripto para çıkaracağını söylemişti. Trabzonspor maçına günler kala kripto para paylaşımlarına devam eden Özil, taraftarın tepkisini çekti. Kripto paylaşımlarını bırakıp futboluna odaklanmasını isteyen sarı-lacivertli taraftarlar tecrübeli oyuncuya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlardan Mesut Özil'e tepki
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Mesut Özil konusunda sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kendisine ait bir kripto para çıkaracağını söyleyen Özil, paylaşımlarına devam ediyor. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı öncesi paylaşımlarına devam eden tecrübeli oyuncu sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

"BITCOIN Mİ, ETHEREUM MU?"

Mesut Özil, kendine ait Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine ''Bitcoin mi, Ethereum mu?'' sorusunu yöneltti. Sarı-lacivertli taraftarlar bu paylaşımdan sonra yıldız oyuncuya ateş püskürdü. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçına odaklanmasını isteyen Fenerbahçeli taraftarlar Mesut Özil'i adeta topa tuttu.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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