Fenerbahçeli taraftarlardan Mesut Özil'e tepki

Fenerbahçe'de Mesut Özil konusunda sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kendisine ait bir kripto para çıkaracağını söyleyen Özil, paylaşımlarına devam ediyor. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı öncesi paylaşımlarına devam eden tecrübeli oyuncu sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

"BITCOIN Mİ, ETHEREUM MU?"

Mesut Özil, kendine ait Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine ''Bitcoin mi, Ethereum mu?'' sorusunu yöneltti. Sarı-lacivertli taraftarlar bu paylaşımdan sonra yıldız oyuncuya ateş püskürdü. Hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçına odaklanmasını isteyen Fenerbahçeli taraftarlar Mesut Özil'i adeta topa tuttu.



