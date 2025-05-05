SPOR

83
75
57
55
51
50
46
45
43
43
42
42
41
40
35
34
34
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırmıştı! Alexander Djiku’dan açıklama...

Fenerbahçe’nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, dün akşam Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldukları derbi maçının ardından özel aracında video oyunu oynayarak stattan ayrıldığına dair görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İşte detaylar...

Fenerbahçeli taraftarları çok kızdırmıştı! Alexander Djiku’dan açıklama...
Berker İşleyen

Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Alexander Djiku Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medyada yayılan görüntüleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Tecrübeli stoper Kadıköy'de maç çıkışı aracın içinde konsol oyunu oynadığı şeklinde yayılan haberlere açıklama getirdi.

"YALANLAMADA BULUNMAK İSTİYORUM"

Screenshot_6

Sarı-lacivertli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda yayılmakta olan ve beni haksız şekilde suçlayan bir video hakkında açık bir yalanlama da bulunmak istiyorum. Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir. Doğrulanmamış bilgilerin yayılması bu bilgileri paylaşan kişiyi doğrudan sorumlu kılar. Gazeteciler ve medya temsilcileri yalnızca sansasyon oluşturmak amacıyla temelsiz içerikleri paylaşmak yerine, kaynaklarını yayınlamadan önce doğrulamakla yükümlüdür."

"HAKLARIMI KORUMAK ADINA..."

Screenshot_7

Kulübümüze karşı her zaman samimi ve istikrarlı bir bağlılık gösterdim. Bu nedenle mesnetsiz suçlamalarla adamın lekelendiğini görmek kabul edilemez. Haklarımı korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunma hakkımı saklı tutuyorum" ifadelerine yer verdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray haftaya şampiyon olursa tarih tekerrür edecek! 2015 yılında da aynı senaryo yaşanmış!Galatasaray haftaya şampiyon olursa tarih tekerrür edecek! 2015 yılında da aynı senaryo yaşanmış!
Chamberlain'den derbi sonrası açıklama!Chamberlain'den derbi sonrası açıklama!
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe Alexander Djiku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
30 yıllık dev firma rekabete dayanamadı!

30 yıllık dev firma rekabete dayanamadı!

Hayrünnisa Gül'den Dilek İmamoğlu'na sürpriz telefon!

Hayrünnisa Gül'den Dilek İmamoğlu'na sürpriz telefon!

Osimhen yapacağını yaptı... Menajerine talimat: Hiçbir kulüple anlaşma!

Osimhen yapacağını yaptı... Menajerine talimat: Hiçbir kulüple anlaşma!

Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk Jose Mourinho müjdesi! Kabul ederse taraftarlar bayram edecek...

Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk Jose Mourinho müjdesi! Kabul ederse taraftarlar bayram edecek...

Beşiktaş derbisi sonrası çekilen kareye tepki: "Aziz Yıldırım olsaydı..."

Beşiktaş derbisi sonrası çekilen kareye tepki: "Aziz Yıldırım olsaydı..."

Penaltı öncesi lazer tutmuştu! İşte cezası...

Penaltı öncesi lazer tutmuştu! İşte cezası...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.