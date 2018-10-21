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Fenerbahçeli Tyler Ennis'in ayağı kırıldı!

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 21.10.2018 21:13 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece'ye konuk olan Fenerbahçe'de, yeni transfer Tyler Ennis karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı ve hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçeli Tyler Ennis'in ayağı kırıldı!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı oyuncusu Tyler Ennis, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yle oynanan maçta ayağından sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan maçta Ennis, ilk çeyrekte kendisine yapılan faul sonrası sert bir şekilde düşerek acı içinde yerde kaldı.

Hastaneye götürülen Ennis'in sol ayağında bir kırık olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe Tyler Ennis

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