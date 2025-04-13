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  4. Fenerbahçeli yönetici Hulisi Belgü'den flaş açıklamalar! Galatasaray hakkında da konuştu... "Düşünmesi gereken karşı taraf"

Fenerbahçeli yönetici Hulisi Belgü'den flaş açıklamalar! Galatasaray hakkında da konuştu... "Düşünmesi gereken karşı taraf"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.04.2025 23:02
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli yönetici Hulisi Belgü'den flaş açıklamalar! Galatasaray hakkında da konuştu... "Düşünmesi gereken karşı taraf"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Sivasspor maçından sonra konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

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Belgü, "Hakikaten çok soğuk, ben de Sivaslıyım. Kalbimizde Fenerbahçe aşkı var. Burada soğuk havada mücadele eden her iki takımın futbolcularına teşekkür etmeliyiz. Gerçekten canla başla oynadılar. Fenerbahçe iyi gidiyor. Çok zor bir deplasmandı. Sivasspor canla-başla oynadı. Bu 3-1’lik galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz. Fenerbahçe elinden geldiği her şeyi yapıyor. 11 puan biz geriden geldik. 3 puan kaldı aramızda. Artık bunu düşünmesi gereken karşı taraf. Öyle tahmin ediyorum kalan 7 maçta galibiyet serimizi devam ettireceğiz. Rakip takımın da puan kaybetmesini bekleyeceğiz. İnşallah taraftarımızın istediği gibi olur. Hep beraber şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"GALATASARAY'IN ÜSTÜNDE ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR"

Bir gazetecinin "Şampiyonluk şansını yüzde kaç görüyorsunuz?" sorusuna Belgü, "Ben Galatasaray’ın üstünde şampiyonluk şansımızın olduğunu düşünüyorum. Doğru, onlar öndeler, puan kaybetmelerini bekliyoruz. Biz de inandık, taraftarımızdan da ricam şu, Fenerbahçe’ye futbolculara, yönetime inansınlar güvensinler. Bizim arkamızda taraftarımız olduğu zaman her şeyin üstesinden geleceğimize çok net bir şekilde inanıyoruz. Tek beklentimiz taraftarımızın bizimle bütünleşmesi" yanıtını verdi.

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