Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu'ndan Beşiktaş'a sert sözler!

FB TV'de açıklamalarda bulunan Sipahioğlu, "Sezonun bitmesine iki çok zorlu maç var. Bu iki haftada da takımımız 6 puan almak için konsantrasyonunu sahaya yansıtacak. Bundan en ufak şüphemiz yok. Nerede bitireceğimizi 2 maç sonra göreceğiz. Bu konuda büyük konuşmak istemiyoruz. 2 maç sonra kimin nerede bitireceğini göreceğiz. Dün başkanımızın vurguladığı gibi biz sezon başından beri maçtan önce söylemlerde bulunmadık." diye konuştu.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin aynı durumu strateji olarak kullandığını iddia eden Sipahioğlu, şunları aktardı:

"Hakemlerle ilgili yalanlar ortaya koymadık ama rakiplerimiz, özellikle bir tanesi iletişim anlamında sezon boyu strateji olarak kullandı. Algı operasyonu ile rakipleri ve hakemleri etki ve zan altında bırakmaya çalıştılar. İftira ve yalanlar atmaktan çekinmediler. Maalesef bütün bunları yaparken bunun üzerine sağda solda bu stratejileriyle övünerek 'Nasıl başarıya ulaşıyoruz gördünüz mü' diyerek anlatıyorlar. Bunu herkes biliyor, övgüyle anlatıyorlar. Josef rakiplerle alakalı maçtan sonra resmen teşvik primi imalarında bulunacak kadar ileri gidiyor. Josef bunu söyleyecek oyuncu değil, söyletiyorlar. Bunları söyletecek kadar gözlerinin döndüğünü tüm kamuoyu gördü. Aynı zamanda teknik direktörlerinin 'sene sonunda açıklayacağım' diye şantaj içeren komik imaları var. Biz Fenerbahçe olarak bugünleri çok gördük. 2011-2012 sezonunda sezon sonu her şeyi anlatacağım diyenleri, VAR kayıtları var diyenleri de gördük ama sezon sonunda bunların hiçbirini görmedik. Maalesef Türk sporunda bu şantajlar Fenerbahçe hariç tüm kulüplerde yapılıyor ama ortaya konan bir şey yok. Biz Fenerbahçe olarak tertemiz mücadele veriyoruz. Şampiyon oluruz, olmayız 2 maç sonra göreceğiz ama bizim mücadelemiz tertemiz."