Fenerbahçeli yöneticiden Ersun Yanal hamlesi

Fenerbahçe'de Erwin Koeman ile yola devam kararının alınmasının ardından Ersun Yanal sesleri de durmuş oldu. Sarı-lacivertli taraftarların büyük kısmı Yanal için talepte bulunurken, yönetim ise veto etmişti.

Büyük sürpriz

Devre arasına kadar Koeman ile devam etme kararı sonrasında Fenerbahçeli yöneticiden sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçeli yönetici Metin Şen, taraftarın gözdesi olan Ersun Yanal'ı sosyal medyadan takibe aldı. Sarı lacivertli taraftarlar bu takip sonrasında Metin Şen'e mesaj yağdırdı.

İşte onlardan bazıları:

*Herkes bildiği tüm duaları okusun beyler bayanlar.

*En son umutlar ölür.

*Bana öyle geliyor ki ağır prim peşindesin ama yine de favlıyorum ki tweeti rahat bulabileyim diye.

*Ersun işi ciddiye bindikçe Koeman takımı atak oynatıp kazanıyor.

*Hocam sende tüm yönetim kurulunu geri takip et.