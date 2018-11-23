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Fenerbahçeli yöneticiden Ersun Yanal hamlesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

Phillip Cocu'yu görevden alan Fenerbahçe'de bir süre teknik direktörün kim olacağı gündemin en büyük maddesi olmuştu. Taraftarın takımda görmek için kampanya başlattığı Ersun Yanal başta olmak üzere bir çok isim Sarı Lacivertli takım ile anılmıştı.

Fenerbahçe'de Erwin Koeman ile yola devam kararının alınmasının ardından Ersun Yanal sesleri de durmuş oldu. Sarı-lacivertli taraftarların büyük kısmı Yanal için talepte bulunurken, yönetim ise veto etmişti.

Büyük sürpriz

Devre arasına kadar Koeman ile devam etme kararı sonrasında Fenerbahçeli yöneticiden sürpriz bir hamle geldi.

Devre arasına kadar Koeman ile devam etme kararı sonrasında Fenerbahçeli yöneticiden sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçeli yönetici Metin Şen, taraftarın gözdesi olan Ersun Yanal'ı sosyal medyadan takibe aldı. Sarı lacivertli taraftarlar bu takip sonrasında Metin Şen'e mesaj yağdırdı.

Fenerbahçeli yönetici Metin Şen, taraftarın gözdesi olan Ersun Yanal'ı sosyal medyadan takibe aldı. Sarı lacivertli taraftarlar bu takip sonrasında Metin Şen'e mesaj yağdırdı.

İşte onlardan bazıları:

İşte onlardan bazıları:

*Herkes bildiği tüm duaları okusun beyler bayanlar.

*Herkes bildiği tüm duaları okusun beyler bayanlar.

*En son umutlar ölür.

*En son umutlar ölür.

*Bana öyle geliyor ki ağır prim peşindesin ama yine de favlıyorum ki tweeti rahat bulabileyim diye.

*Bana öyle geliyor ki ağır prim peşindesin ama yine de favlıyorum ki tweeti rahat bulabileyim diye.

*Ersun işi ciddiye bindikçe Koeman takımı atak oynatıp kazanıyor.

*Ersun işi ciddiye bindikçe Koeman takımı atak oynatıp kazanıyor.

*Hocam sende tüm yönetim kurulunu geri takip et.

*Hocam sende tüm yönetim kurulunu geri takip et.

*İşte bu ok zehirli atmayın bunu uyku girmeyecek yine gözümüze be. (SPORX)

*İşte bu ok zehirli atmayın bunu uyku girmeyecek yine gözümüze be. (SPORX)
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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ersun yanal Metin Şen

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Takım
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Erwin ile bu iş olur gibi.
bişiler yazmak için mi yazıyosunuz. ne bombası şimdi bu
eeeee sonra...
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