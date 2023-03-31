Fenerbahçelilerden tepki yağıyor! İrfan Can Kahveci, Beşiktaş derbisinde sahada olacak mı?

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci bilmecesi yaşanıyor. Son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan milli oyuncunun yedek bekletilmesini savunan taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesi tepki gösteriyor.
Jorge Jesus'un İrfan Can'ı Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği iddia edilirken, taraftarlar bu habere tepki gösteriyor. İrfan Can'ın yerine Arda Güler'i isteyen taraftarlar, derbi öncesi sosyal medyada adeta ayaklandı.
Performans düşüklüğünün ardından taraftarlarla arası bozulan İrfan Can'ın sezon sonu iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmayı düşündüğü ortaya çıktı.