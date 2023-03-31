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Fenerbahçelilerden tepki yağıyor! İrfan Can Kahveci, Beşiktaş derbisinde sahada olacak mı?

31.03.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de bir süredir formsuz durumda olan İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlayacağının iddia edilmesi üzerine sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi.

Fenerbahçelilerden tepki yağıyor! İrfan Can Kahveci, Beşiktaş derbisinde sahada olacak mı?
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci bilmecesi yaşanıyor. Son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan milli oyuncunun yedek bekletilmesini savunan taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesi tepki gösteriyor.

İRFAN CAN 11'DE OYNAYACAK

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Jorge Jesus'un İrfan Can'ı Beşiktaş derbisinde sahaya süreceği iddia edilirken, taraftarlar bu habere tepki gösteriyor. İrfan Can'ın yerine Arda Güler'i isteyen taraftarlar, derbi öncesi sosyal medyada adeta ayaklandı.

SEZON SONU GİDEBİLİR

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Performans düşüklüğünün ardından taraftarlarla arası bozulan İrfan Can'ın sezon sonu iyi bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılmayı düşündüğü ortaya çıktı.


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İrfan Can Kahveci fenerbahçe maçı

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