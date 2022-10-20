Fenerbahçelileri her gün tedirgin eden Jorge Jesus'un kontratıyla ilgili yeni gelişme! Portekizliler duyurdu...

Fenerbahçe, başarılı teknik direktörü Jorge Jesus'a dünyanın birçok yerinden teklif yağıyor. Zaman zaman Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan Jesus için sarı-lacivertli yönetim ilk hamlesini yapıyor.

KONTRATI SEZON SONUNDA BİTİYOR

Fenerbahçeli taraftarların gönlünde kısa süre içinde taht kuran Jorge Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Devre arasına girmeden hamle yapmak isteyen Fenerbahçe yönetiminden ilk haber geldi.

PORTEKİZLİLER DUYURDU

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre sarı-lacivertliler, 1 senelik kontratı bulunan 68 yaşındaki çalıştırıcının mukavelesini 2026 yılına kadar uzatmak istiyor. Jorge Jesus'un bu hamleye ne cevap vereceği henüz bilinmiyor.



