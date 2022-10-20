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Fenerbahçelileri her gün tedirgin eden Jorge Jesus'un kontratıyla ilgili yeni gelişme! Portekizliler duyurdu...

20.10.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin başında hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da harikalar yaratan Jorge Jesus için Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılıp Brezilya'ya döneceği iddia edilen Jesus hakkında Fenerbahçelilerin içine su serpecek cinsten bir haber yapıldı. Ali Koç ve yönetiminin Jorge Jesus'un sözleşmesi bitmeden masaya oturup mukaveleyi 2026 yılına kadar uzatma planı içinde olduğu ifade edildi.

Fenerbahçelileri her gün tedirgin eden Jorge Jesus'un kontratıyla ilgili yeni gelişme! Portekizliler duyurdu...

Fenerbahçe, başarılı teknik direktörü Jorge Jesus'a dünyanın birçok yerinden teklif yağıyor. Zaman zaman Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan Jesus için sarı-lacivertli yönetim ilk hamlesini yapıyor.

KONTRATI SEZON SONUNDA BİTİYOR

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Fenerbahçeli taraftarların gönlünde kısa süre içinde taht kuran Jorge Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Devre arasına girmeden hamle yapmak isteyen Fenerbahçe yönetiminden ilk haber geldi.

PORTEKİZLİLER DUYURDU

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Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre sarı-lacivertliler, 1 senelik kontratı bulunan 68 yaşındaki çalıştırıcının mukavelesini 2026 yılına kadar uzatmak istiyor. Jorge Jesus'un bu hamleye ne cevap vereceği henüz bilinmiyor.


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