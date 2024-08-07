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Fenerbahçelilerin Krunic kabusu bitmiyor! Mourinho'nun kararı taraftarı kızdırdı... Sahada görünce sinir küpüne döndüler

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.08.2024 10:40
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İsmail Kartal döneminde takıma katılan ancak geldiği günden bu yana Fenerbahçeli taraftarlarla yıldız bir türlü barışmayan Rade Krunic, Lille maçına ilk 11'de başladı. Jose Mourinho'nun bu kararı tartışma yaratırken, Bosna Hersekli futbolcuyu sahada gören sarı-lacivertliler adeta sinir küpüne döndü. Maç boyunca etkisiz bir performans ortaya kayan Krunic yine tepkilerin odağı haline geldi. Sosyal medyada ise Krunic'in dün akşamki performansına ait paylaşılan bir görüntü çok konuşuldu. 

Fenerbahçelilerin Krunic kabusu bitmiyor! Mourinho'nun kararı taraftarı kızdırdı... Sahada görünce sinir küpüne döndüler
Rade Krunic

Rade Krunic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçelilerin Krunic kabusu devam ediyor. İsmail Kartal'ın her fırsatta arkasında durduğu ancak ortaya koyduğu futbolla eleştirilerin hedefi haline gelen Rade Krunic, yeni sezonda da daha şimdiden hedef haline geldi.

MOURINHO YİNE ŞANS VERDİ, TARAFTAR SİNİR KÜPÜNE DÖNDÜ

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Lille maçında yine Krunic'e şans verirken, Bosna Hersek'li futbolcunun performansı taraftarlara saç baş yoldurttu.

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KRUNİC, İLK 11'DE BAŞLADI

İsviçre ekibi Lugano ile oynanan her iki maçta da forma giyen Krunic, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Lille karşısında sahaya ilk 11'de çıktı.

YİNE TEPKİLERİN ODAĞINDA

Fransa ekibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen orta saha oyuncusu, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

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HERKES BU GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞIYOR

Sosyal medyada ise Krunic'in dün akşamki performansına ait paylaşılan bir görüntü çok konuşuldu. Eleştiriler çığ gibi büyüdü.

Söz konusu görüntüde Krunic'in koşmadığı ve pozisyon almaktan kaçtığı görülüyor.

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan kadroya katılan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli formayla 20 kez sahaya çıktı.

Krunic bu maçlarda gol sevinci yaşayamazken 1 asist kaydetti.

Bosna Hersekli futbolcunun 6 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında bir ilki yaşadı! Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında bir ilki yaşadı!
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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Rade Krunic
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