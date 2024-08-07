Fenerbahçelilerin Krunic kabusu bitmiyor! Mourinho'nun kararı taraftarı kızdırdı... Sahada görünce sinir küpüne döndüler

Fenerbahçelilerin Krunic kabusu devam ediyor. İsmail Kartal'ın her fırsatta arkasında durduğu ancak ortaya koyduğu futbolla eleştirilerin hedefi haline gelen Rade Krunic, yeni sezonda da daha şimdiden hedef haline geldi.

MOURINHO YİNE ŞANS VERDİ, TARAFTAR SİNİR KÜPÜNE DÖNDÜ

Bu sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho, Lille maçında yine Krunic'e şans verirken, Bosna Hersek'li futbolcunun performansı taraftarlara saç baş yoldurttu.

KRUNİC, İLK 11'DE BAŞLADI

İsviçre ekibi Lugano ile oynanan her iki maçta da forma giyen Krunic, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Lille karşısında sahaya ilk 11'de çıktı.

YİNE TEPKİLERİN ODAĞINDA

Fransa ekibine 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen orta saha oyuncusu, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

HERKES BU GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞIYOR

Sosyal medyada ise Krunic'in dün akşamki performansına ait paylaşılan bir görüntü çok konuşuldu. Eleştiriler çığ gibi büyüdü.

Söz konusu görüntüde Krunic'in koşmadığı ve pozisyon almaktan kaçtığı görülüyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan kadroya katılan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli formayla 20 kez sahaya çıktı.

Krunic bu maçlarda gol sevinci yaşayamazken 1 asist kaydetti.

Bosna Hersekli futbolcunun 6 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.