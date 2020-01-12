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  4. Fenerbahçe'nin Antalya kampı

Fenerbahçe'nin Antalya kampı

ANTALYA HABERLERİ  | 12.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

Antrenmanı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da takip etti

Fenerbahçe Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-lacivertli takım, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Antrenmanı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti. Başkan Koç, idmanı yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş ile izledi. Ali Koç, saha kenarında bir süre idari menajer Volkan Ballı ile sohbet etti.

Öte yandan antrenmandan önce engelli bir Fenerbahçe taraftarı, ayaklarıyla yaptığı Ali Koç resmini sarı-lacivertli kulübün başkanına hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç antrenman Fenerbahçe Futbol

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