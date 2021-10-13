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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Düzce'de isminin verildiği bulvarı gezdi

13.10.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Düzce'de isminin verildiği bulvarı gezdi

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün daveti üzerine kente gelerek adının verildiği bulvarı gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukluğu Düzce'de geçen ve Belediye Meclisinin onayıyla kentteki bir bulvara ismi verilen Yıldırım, şehirdeki spor yatırımlarını inceledi.

Daha sonra isminin verildiği bulvarı gezen Yıldırım, fotoğraf çektirdi.

Yıldırım, yeni açılan Mutfak Sanatları Merkezi'ne de giderek yapılan çalışmalardan dolayı Özlü'ye teşekkür etti.

Aziz Yıldırım, Düzce'nin sporla anılmasından her zaman mutluluk duyacağını ve bir bulvara isminin verilmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Düzce'nin kendisi için özel bir şehir olduğunu aktaran Yıldırım, "Burada büyüdüm ve burada spora başladım." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Özlü de Aziz Yıldırım'ın her zaman Düzcelilerin yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aziz Yıldırım'ın Düzce'ye ve Düzce'nin spor camiasına kattığı değer önemli. Aziz Yıldırım'ın ziyaretinden büyük memnuniyet duydum. Kendisi ihtiyaç duyduğumuz her anda Düzce'nin yanında. Kendisinin döneminde hizmete giren Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri de Düzce'mizin tanıtımı açısından çok önemli. Kendisine Düzce'mize yaptığı yatırımlar ve verdiği önemden dolayı teşekkür ediyoruz."

Spor yatırımlarının devam ettiğine işaret eden Özlü, "Düzce'mizi spor şehri haline getirmek için çalışıyoruz. İlimizdeki çocuk ve gençleri spora yönlendirmek için paydaş kurumlarla Spor Akademisini kurduk. Binlerce çocuğumuz spor yapmaya başladı. Böylelikle altyapımızı da güçlendiriyoruz. Diğer yandan Şıralık bölgemizi spor kampüsü haline getiriyoruz. 10 bin kişilik stadyum yapıyoruz. Şu anda yedek stat yapılıyor, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları yapılacak. Düzce'mizin adı, spor alanlarında daha çok duyulacak. Sporla geleceğe yatırım yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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