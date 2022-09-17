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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yarınki konuğu Alanyaspor

17.09.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligin 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 6. haftayı ise bay geçmişti. Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 10 puanla 7. sırada girdi.

Son maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor engelini geçerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.

- Rotasyon yapılacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rotasyonlu bir kadroyla takımını sahaya sürecek.

Portekizli teknik adam, 2 gün önce deplasmanda Rennes ile mücadele vermeleri sebebiyle takımında çok sayıda değişikliğe gidecek.

Fransız ekibi karşısında süre almayan ya da sonradan oyuna dahil olan Willian Arao, Miguel Crespo, Fedi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Enner Valencia'nın karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.

- Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında bir futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Rennes maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Luan Peres'in riske edilmesi beklenmiyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, sınırda yer alıyor.

Genç futbolcu, Alanyaspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

- İki takım arasında 13. randevu

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 12 maçtan 6'sını Fenerbahçe, 3'ünü ise Alanyaspor kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Fenerbahçe 23 kez fileleri havalandırdı, Alanyaspor ise 14 gol kaydetti.

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