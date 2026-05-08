Fenerbhçe'ye yıldız isimden kötü haber! Ameliyat edilecek

Fenerbahçe’nin Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene’nin sakatlık durumuna ilişkin kritik karar verildi. Sporcu fıtığı şikayeti bulunan genç futbolcunun son dönemde artan ağrılarla mücadele ettiği öğrenildi.

AĞRILARI ARTTI

Sezon içinde zaman zaman sahaya çıkmakta zorlanan Nene’nin yaşadığı rahatsızlığın ilerlediği ve ağrılarının belirgin şekilde arttığı belirtildi. Oyuncunun iyileşme sürecini hızlandırmak için farklı tedavi yöntemlerine başvurulduğu, hatta alternatif tıp uygulamalarının da denendiği ifade edildi. Ancak tüm çabalara rağmen beklenen olumlu sonucun alınamadığı aktarıldı.

AMELİYAT KARARI ALINDI

Fenerbahçe cephesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Dorgeles Nene’nin ameliyat edilmesine karar verildi. Sağlık ekibinin raporları doğrultusunda alınan bu kararın ardından oyuncunun operasyon sürecine hazırlanacağı öğrenildi.

SEZONU KAPATTI

23 yaşındaki futbolcunun ameliyat kararı sonrası sezonu erken kapattığı bildirildi. Nene’nin rehabilitasyon sürecinin operasyonun ardından başlayacağı ve sahalara dönüş süresinin tedaviye göre netleşeceği kaydedildi.