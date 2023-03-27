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  4. Fenomen Demi Rose leopar desenli sabahlığıyla sere serpe uzandı! Frikik vermekten korkmadı

Fenomen Demi Rose leopar desenli sabahlığıyla sere serpe uzandı! Frikik vermekten korkmadı

27.03.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram modeli Demi Rose cesur ve iddialı tarzıyla dikkat çekiyor. Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren ünlü model yine sınırlarını zorladı ve leopar desenli sabahlığıyla sere serpe uzandı. Frikik vermekten korkmadığı pozları ise binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fenomen Demi Rose leopar desenli sabahlığıyla sere serpe uzandı! Frikik vermekten korkmadı

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen genç model Demi Rose, cesur ve iddialı tarzı ile sık sık gündeme geliyor. Ünlü fenomenin cesur pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Instagram'da yaklaşık 20 milyon kişi tarafından takip edilen İngiliz model Demi Rose kıvrımlarını sergilemekten kaçınmıyor.

Ünlü model bu defa yine sınır tanımadı ve leopar desenli sabahlığıyla sere serpe uzandı.

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Frikik vermekten korkmayan kıvrımlı modelin bu paylaşımına takipçileri; 'Muhteşem görünüyorsun', 'Güzel bayan', Çarpıcı nadir güzellik', 'Dünyadaki en seksi kadın' yorumları yaptılar.

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Demi Rose sosyal medya Model

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