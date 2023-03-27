Fenomen Demi Rose leopar desenli sabahlığıyla sere serpe uzandı! Frikik vermekten korkmadı

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen genç model Demi Rose, cesur ve iddialı tarzı ile sık sık gündeme geliyor. Ünlü fenomenin cesur pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Instagram'da yaklaşık 20 milyon kişi tarafından takip edilen İngiliz model Demi Rose kıvrımlarını sergilemekten kaçınmıyor.

Ünlü model bu defa yine sınır tanımadı ve leopar desenli sabahlığıyla sere serpe uzandı.

Frikik vermekten korkmayan kıvrımlı modelin bu paylaşımına takipçileri; 'Muhteşem görünüyorsun', 'Güzel bayan', Çarpıcı nadir güzellik', 'Dünyadaki en seksi kadın' yorumları yaptılar.



