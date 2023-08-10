Fenomen dizi Belalı Baldız'ın küçük Timuçin'ini bir de şimdi gördün! Meğer abisi de çok ünlüymüş!

Raffaele Cedolin, bir dönemin çocuk yıldızlarından biriydi. Özellikle Belalı Baldız dizisindeki küçük Timuçin rolüyle hafızalarda yer edinen Cedolin, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Zaman zaman sosyal medya platformlarında programlar yapan yıldız ismin, yine bir dönemin fenomen dizisi Sihirli Annem'in Kerem'inin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Sihirli Annem'de Ceren'in sevgilisi Kerem'i canlandıran Michele Cedolin'in kardeşi olan Rafaelle Cedolin, yedi kardeşten biri.

İtalyan asıllı Türk olan Cedolin'in kız kardeşi üç de erkek kardeşi bulunuyor.

EVLENMİŞ BİR DE BABA OLMUŞ

Çocuk yıldız olarak aranılan isimler arasında yer alan Cedolin, abisi Michele gibi televizyon ekranlarından uzak durmayı tercih etti.

Bir dönem Youtube'da bir kanal açarak yayınlar yapsa da çok farklı bir alan tercih etti.

Üniversitede mühendislik eğitimi alan Cedolin, bilindiği kadarıyla şu sıralar satış pazarlama işiyle uğraşıyor.

Raffaele Cedolin 90'ların sonu, 2000'li yılların başında çoğu reklam filminde ve katalog çekimlerinde yer almış "Belalı Baldız" dizisinin 'Timuçin'i, "Dayı" dizisinin 'Efe'si, "Sihirli Annem" ve benzer birçok dizide rol almıştır.

"İlk Aşk" filmiyle 2007 yılında “En iyi Gelecek Vaad Eden Erkek Oyuncu” Altın Koza ödülü kazanan Cedolin, 2018 yılında hayatını Annamaria Cedolin ile birleştirmiş ve 2020 yılında bir oğulları olmuştur.

Gözlerden uzak mutlu bir hayat sürdüren Cedolin çifti bebeklerine "Matteo" ismini verdi.



