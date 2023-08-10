MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Fenomen dizi Belalı Baldız'ın küçük Timuçin'ini bir de şimdi gördün! Meğer abisi de çok ünlüymüş!

Fenomen dizi Belalı Baldız'ın küçük Timuçin'ini bir de şimdi gördün! Meğer abisi de çok ünlüymüş!

10.08.2023 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Belalı Baldız dizisinde Timuçin karakterine hayat veren Raffaele Cedolin, yıllar sonra ortaya çıktı. Üstelik bu zaman zarfında baba da olan yıldız ismin meğer ailesi de oldukça ünlüymüş.

Raffaele Cedolin, bir dönemin çocuk yıldızlarından biriydi. Özellikle Belalı Baldız dizisindeki küçük Timuçin rolüyle hafızalarda yer edinen Cedolin, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Zaman zaman sosyal medya platformlarında programlar yapan yıldız ismin, yine bir dönemin fenomen dizisi Sihirli Annem'in Kerem'inin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

belali-baldiz-in-timucin-i-baba-oldu-5fd8544762f81

Sihirli Annem'de Ceren'in sevgilisi Kerem'i canlandıran Michele Cedolin'in kardeşi olan Rafaelle Cedolin, yedi kardeşten biri.

1200x627-sihirli-annemin-keremi-michele-cedolin-ve-irem-dogandan-romantik-evlilik-yil-donumu-kutlamasi-1685432335136

İtalyan asıllı Türk olan Cedolin'in kız kardeşi üç de erkek kardeşi bulunuyor.

EVLENMİŞ BİR DE BABA OLMUŞ

Çocuk yıldız olarak aranılan isimler arasında yer alan Cedolin, abisi Michele gibi televizyon ekranlarından uzak durmayı tercih etti.

belali-baldiz-in-timucin-i-baba-oldu

Bir dönem Youtube'da bir kanal açarak yayınlar yapsa da çok farklı bir alan tercih etti.

hqdefault

Üniversitede mühendislik eğitimi alan Cedolin, bilindiği kadarıyla şu sıralar satış pazarlama işiyle uğraşıyor.

Raffaele Cedolin 90'ların sonu, 2000'li yılların başında çoğu reklam filminde ve katalog çekimlerinde yer almış "Belalı Baldız" dizisinin 'Timuçin'i, "Dayı" dizisinin 'Efe'si, "Sihirli Annem" ve benzer birçok dizide rol almıştır.

hq720

"İlk Aşk" filmiyle 2007 yılında “En iyi Gelecek Vaad Eden Erkek Oyuncu” Altın Koza ödülü kazanan Cedolin, 2018 yılında hayatını Annamaria Cedolin ile birleştirmiş ve 2020 yılında bir oğulları olmuştur.

Gözlerden uzak mutlu bir hayat sürdüren Cedolin çifti bebeklerine "Matteo" ismini verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ferdi Tayfur'un o meşhur klibindeki güzel bakın kimmişFerdi Tayfur'un o meşhur klibindeki güzel bakın kimmiş
Eski nişanlısıyla davalık olmuştu! Evleniyor... Eski nişanlısıyla davalık olmuştu! Evleniyor...
İbo ile Güllüşah’ın Oya’sıydı! Kızı da çok ünlü çıktıİbo ile Güllüşah’ın Oya’sıydı! Kızı da çok ünlü çıktı
Anahtar Kelimeler:
belalı baldız sevgilisi ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Öğrencisine cinsel içerikli mesajlar gönderip fotoğraflarını istedi

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Havuza düşen telefonunu almaya çalıştı! Elektrik akımına kapıldı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Resmen köşe kapmaca oynadılar! Karısına yakalanmamak için sevgilisi bagaja saklandı
Resmen köşe kapmaca oynadılar! Karısına yakalanmamak için sevgilisi bagaja saklandı
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.