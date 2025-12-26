Hayal Köseoğlu ticarete atıldı: Adeti 990 TL

MYNET DETAY- Hudutsuz Sevda dizisinde hayat verdiği 'Damla' karakterinin ardından Bahar dizisine transfer olan Hayal Köseoğlu dizide canlandırdığı 'Maral' karakteriyle eleştirel yorumlar aldı.

Bahar dizisinin final yapacağının duyurulmasının ardından Köseoğlu'nun yeni projesi de şimdiden merak konusu oldu. Yaz aylarında bir girişime atılan ünlü isim marka kurup ticarete girmişti.

ADETİ 990 TL!

Köseoğlu, yurtdışı seyahatinde gördüğü ve çok beğendiği telefon şemsiyesini kendi tasarımıyla hayata geçirdi. Sosyal medyada büyük ses getiren telefon şemsiyeleri şimdilerde 990 TL'den satışa sunuluyor.

Hem fonksiyonel hem de eğlenceli tasarımıyla öne çıkan ürünler olumlu yorumlar alıyor.

Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz günlerde uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Nezir Çınarlı'dan evlilik teklifi almıştı.