Fenomen Ezgi Fındık mini bikinisiyle Dubai'yi salladı! Takipçileri sessiz kalamadı

Fenomen Ezgi Fındık, Dubai'de kaldığı lüks otelin bahçesinden bikinili pozlarını paylaştı.

Beyaz bir bikini takımı tercih eden Ezgi Fındık, pareo tercihini ise fileden yana kullandı. Pareosunun bir parçasını beline bağlayan Fındık'ın fiziği, bazı takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Bazıları ise Fındık'ın photoshop yaptığını iddia etti.

Ezgi Fındık'a ''Belin her fotoğrafta farklı'' ve ''Ezgi eski haline dön lütfen'' gibi yorumlar da yapıldı.

İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Ezgi Fındık, makyaj sanatçısı olmaya karar verdi. Kozmetik ve makyaj üzerine yazılar kaleme alan Fındık, YouTube kanalı açtıktan sonra tanınırlığını arttırdı.

Özel hayatıyla da dikkat çeken Ezgi Fındık bir dönem Mısırlı iş insanı Seif Al Attal ile aşk yaşamıştı.



