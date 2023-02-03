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  4. Fenomen Ezgi Fındık mini bikinisiyle Dubai'yi salladı! Takipçileri sessiz kalamadı

Fenomen Ezgi Fındık mini bikinisiyle Dubai'yi salladı! Takipçileri sessiz kalamadı

03.02.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram ve YouTube'da büyük bir takipçi kitlesi bulunan sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık, kış ortasında paylaştığı beyaz bikinili pozuyla nefes kesti. Ezgi Fındık'ın düzgün fiziğine yorum yağdı.

Fenomen Ezgi Fındık mini bikinisiyle Dubai'yi salladı! Takipçileri sessiz kalamadı

Fenomen Ezgi Fındık, Dubai'de kaldığı lüks otelin bahçesinden bikinili pozlarını paylaştı.

Fenomen Ezgi Fındık bikinili pozuyla hayran bıraktı! Üstü küçük geldi

Beyaz bir bikini takımı tercih eden Ezgi Fındık, pareo tercihini ise fileden yana kullandı. Pareosunun bir parçasını beline bağlayan Fındık'ın fiziği, bazı takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Fenomen Ezgi Fındık bikinili pozuyla hayran bıraktı! Üstü küçük geldi

Bazıları ise Fındık'ın photoshop yaptığını iddia etti.

Fenomen Ezgi Fındık bikinili pozuyla hayran bıraktı! Üstü küçük geldi

Ezgi Fındık'a ''Belin her fotoğrafta farklı'' ve ''Ezgi eski haline dön lütfen'' gibi yorumlar da yapıldı.

Fenomen Ezgi Fındık bikinili pozuyla hayran bıraktı! Üstü küçük geldi

İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Ezgi Fındık, makyaj sanatçısı olmaya karar verdi. Kozmetik ve makyaj üzerine yazılar kaleme alan Fındık, YouTube kanalı açtıktan sonra tanınırlığını arttırdı.

Fenomen Ezgi Fındık mini bikinisiyle Dubai'yi salladı! Takipçileri sessiz kalamadı

Özel hayatıyla da dikkat çeken Ezgi Fındık bir dönem Mısırlı iş insanı Seif Al Attal ile aşk yaşamıştı.

Fenomen Ezgi Fındık mini bikinisiyle Dubai'yi salladı! Takipçileri sessiz kalamadı

Fenomen Ezgi Fındık mini bikinisiyle Dubai'yi salladı! Takipçileri sessiz kalamadı

Fenomen Ezgi Fındık mini bikinisiyle Dubai'yi salladı! Takipçileri sessiz kalamadı


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Ezgi Fındık sosyal medya

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