Fenomen gelin adayı Hazal Babalık aşkı buldu!

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programıyla yıldızı parlayan Hazal Babalık, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Bir süredir Anıl Biçer isimli biriyle aşk yaşayan Hazal Babalık, sevgilisiyle sık sık fotoğraf çektirip takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Babalık son olarak sevgilisinin yüzünü sıkarak sevdiği bir fotoğrafını paylaştı.

MÜZİĞE YÖNELDİ

Rize'de dünyaya gelen Hazal Babalık, programın final yapmasıyla kariyerine müzik sektöründe devam etti. Babalık Karadenizli şarkıcı Şafak Uyanık ile birden fazla şarkı söyleyip klip bile çekti.



