MAGAZİN

Fenomen gelin adayı Hazal Babalık aşkı buldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 16:04 | Son Güncelleme

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Hazal Babalık'ın bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle Instagram'da paylaştığı fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Fenomen gelin adayı Hazal Babalık aşkı buldu!

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programıyla yıldızı parlayan Hazal Babalık, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

evlilik-programiyla-unlenen-hazal-babalik-in-12470746_9439_m

Bir süredir Anıl Biçer isimli biriyle aşk yaşayan Hazal Babalık, sevgilisiyle sık sık fotoğraf çektirip takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Babalık son olarak sevgilisinin yüzünü sıkarak sevdiği bir fotoğrafını paylaştı.

evlilik-programiyla-unlenen-hazal-babalik-in-12470746_1719_m

MÜZİĞE YÖNELDİ

Rize'de dünyaya gelen Hazal Babalık, programın final yapmasıyla kariyerine müzik sektöründe devam etti. Babalık Karadenizli şarkıcı Şafak Uyanık ile birden fazla şarkı söyleyip klip bile çekti.

evlilik-programiyla-unlenen-hazal-babalik-in-12470746_3870_m

İşte korkutan depremin sesi!İşte korkutan depremin sesi!
'İlişkiye girmiyorum çünkü...''İlişkiye girmiyorum çünkü...'
'Bir an önce hayata devam etmemiz lazım''Bir an önce hayata devam etmemiz lazım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazal Babalık Hazal Babalık gelin adayı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

Deprem anında bunu yaptı, 1 maaş ikramiye aldı

Türk Telekom'dan açıklama!

Türk Telekom'dan açıklama!

Deprem uzmanından önemli deprem açıklaması

Deprem uzmanından önemli deprem açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hülya Avşar: İlişkiye girmiyorum

'İlişkiye girmiyorum çünkü...'

Timur Acar: Bir an önce hayata devam etmemiz lazım

'Bir an önce hayata devam etmemiz lazım'

Aleyna Tilki'den deprem paylaşımı açıklaması! 'Boşuna laf söz yapmayın'

Deprem paylaşımına eleştiri yağdı! Kendini böyle savundu

İsmail YK yeni şarkısı 'Yala Dur' ile tepki topladı

Yeni şarkısının adı olay oldu! Tepki yağdı

Mehmet Ali Erbil hastalıktan sonra ilk kez canlı yayında! 'Fişimi çekin dedim'

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

Çelik yıkılan camiyi paylaştı! 'Bu camiyi yapan adam...'

O camiyi paylaştı! 'Bu camiyi yapan adam...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.