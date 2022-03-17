Fenomen Yaren Alaca karda sütyensiz poz verdi! ''Bakarken üşüdüm''

TikTok'ta başladığı sosyal medya yolculuğuna şimdilerde YouTube'da devam eden fenomen Yaren Alaca, kar pozlarıyla Instagram'ı salladı.

Yaren Alaca'nın iddialı paylaşımına ''Bakarken üşüdüm'', ''Hasta olacaksın'' ve ''Aman ne iyi bir şey yaptın'' gibi yorumlar yapıldı.

Bursa doğumlu Yaren Alaca, Yugoslavya göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

TikTok'ta 5 milyondan fazla takipçisi bulunan Yaren Alaca'nın YouTube'da ise 600 binden fazla abonesi bulunuyor.

Instagram'da da epey aktif olan Yaren Alaca'nın Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi mevcut.

19 yaşındaki Yaren Alaca, Türkiye'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor.

Yaren Alaca, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarla da adından söz ettiriyor.



