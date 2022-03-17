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Fenomen Yaren Alaca karda sütyensiz poz verdi! ''Bakarken üşüdüm''

17.03.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Yaren Alaca, karda sütyensiz poz verdi. Yaren Alaca'nın iddialı paylaşımına, çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Fenomen Yaren Alaca karda sütyensiz poz verdi! ''Bakarken üşüdüm''

TikTok'ta başladığı sosyal medya yolculuğuna şimdilerde YouTube'da devam eden fenomen Yaren Alaca, kar pozlarıyla Instagram'ı salladı.

Fenomen Yaren Alaca karda sütyensiz pozunu paylaştı! ''Bakarken üşüdüm''

Yaren Alaca'nın iddialı paylaşımına ''Bakarken üşüdüm'', ''Hasta olacaksın'' ve ''Aman ne iyi bir şey yaptın'' gibi yorumlar yapıldı.

Fenomen Yaren Alaca karda sütyensiz pozunu paylaştı! ''Bakarken üşüdüm''

Bursa doğumlu Yaren Alaca, Yugoslavya göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

Fenomen Yaren Alaca karda sütyensiz poz verdi! ''Bakarken üşüdüm''

TikTok'ta 5 milyondan fazla takipçisi bulunan Yaren Alaca'nın YouTube'da ise 600 binden fazla abonesi bulunuyor.

Fenomen Yaren Alaca karda sütyensiz poz verdi! ''Bakarken üşüdüm''

Instagram'da da epey aktif olan Yaren Alaca'nın Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Fenomen Yaren Alaca karda sütyensiz poz verdi! ''Bakarken üşüdüm''

19 yaşındaki Yaren Alaca, Türkiye'nin en çok kazanan sosyal medya fenomenleri arasında yer alıyor.

Fenomen Yaren Alaca karda sütyensiz poz verdi! ''Bakarken üşüdüm''

Yaren Alaca, sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarla da adından söz ettiriyor.

Fenomen Yaren Alaca karda sütyensiz poz verdi! ''Bakarken üşüdüm''

Fenomen Yaren Alaca karda sütyensiz poz verdi! ''Bakarken üşüdüm''


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Anahtar Kelimeler:
tiktok Instagram
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