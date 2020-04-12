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Fenomen Yasemin Aslan’dan sosyal sorumluluk örneği

OSMANİYE HABERLERİ  | 12.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Yasemin Aslan, korona virüs yasakları dolayısı ile evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.Sosyal medya platformlarında ulaştığı 460 bini aşan takipçi sayısı ile fenomen haline gelen ve pek çok ünlüyü bile geride bırakan Yasemin Aslan, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına tam destek verdi.

Fenomen Yasemin Aslan’dan sosyal sorumluluk örneği

Sosyal medya fenomeni Yasemin Aslan, korona virüs yasakları dolayısı ile evden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı.
Sosyal medya platformlarında ulaştığı 460 bini aşan takipçi sayısı ile fenomen haline gelen ve pek çok ünlüyü bile geride bırakan Yasemin Aslan, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına tam destek verdi. Videolarını çektikleri yaşlılarla dalga geçen gençlerin aksine, bağış ve sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkan Aslan, hazırladığı yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Korona salgınından dolayı evinde olduğunu belirten Aslan, bu süreçte yeni projeler için hazırlıklar yaptığını söyledi.

Fenomen Yasemin Aslan’dan sosyal sorumluluk örneği

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