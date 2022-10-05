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Fenomenler Melis Söz ve Deniz Mermaid fena kapıştı! 'Motor' göndermesi şoke etti

05.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Melis Söz ve Deniz Mermaid fena kapıştı. İki fenomenin kavgası mahkemeye taşındı. Mermaid kendisine "TOGG Türkiye'nin milli arabası, milli motorunu arıyor, sen neredesin" dediğini duyunca fenomenden şikayetçi oldu. İşte yaşanan olayların detayları...

Fenomenler Melis Söz ve Deniz Mermaid fena kapıştı! 'Motor' göndermesi şoke etti

Sosyal medya fenomenleri Melis Söz ve Deniz Mermaid ağız dalaşına girdi. Binlerce takipçisi bulunan fenomen Melis Söz, yine başka bir fenomen olan Deniz Mermaid'den şikayetçi oldu.

Deniz Mermaid'in kendisini takıntı haline getirdiğini söyleyen fenomen, sosyal medyada hakaretler yağdırıp kendisini küçük düşürdüğünü söyledi. Mermaid'in Melis Söz'e "Togg Türkiye'nin milli arabası, milli motorunu arıyor, sen neredesin" diyerek şoke etti.

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Mahkemeye koşan fenomen diğer fenomenin onur, şeref ve haysiyetini zedelediği söylemlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemesini istedi.

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MESAJLA TEHDİT İDDİASI

Hakaret dışında tehdide de maruz kaldığını anlatan fenomen Melis Söz, "Bilinmeyen bir sosyal medya hesabından da mesaj atarak daha çok korkma ve panik olmama neden oldu" dedi.

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Mesaj atan Mermaid'in eski eşini dahi tanıdığına dair göndermeler yaptığını belirten Söz, sosyal medya üzerinden kendisine alenen hakaret eden, zor duruma düşüren, huzurunu bozan bir diğer fenomenin cezalandırılmasını talep etti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dosyaya delil olarak instagram üzerinden gelen tehdit ve hakaret mesajları ile Deniz Mermaid'in profil bilgilerini de verdi. Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Dosya, "hakaret" ve "tehdit" suçları yönünden uzlaştırma bürosuna gönderildi.


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