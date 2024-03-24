Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe tarihine geçecek! Arteta da peşine düştü, rekor bonservis...

Fenerbahçe'nin 2018 yılında Hollanda'nın Nijmegen ekibinden kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, performansıyla taraftarın sevgilisi olurken dev kulüpleri de peşinde sürüklemeye devam ediyor.

Şu ana dek birçok Avrupa devinden teklif alan Kadıoğlu için iki ekip daha devreye girmiş durumda.

ARTETA DA İSTİYOR

Fenerbahçe’nin astronomik teklifler dışında hiçbir teklifi değerlendirmeyeceği öğrenilirken, TRT Spor'un haberine göre Arteta'nın takımı Arsenal ile Napoli de devreye girdi.

TARİHE GEÇEBİLİR

Fenerbahçe, sarı lacivertli formayla çıktığı 189 maçta 17 gol atıp 21 asist yapan milli futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli beklerken Ferdi Kadıoğlu bonservis anlamında kulüp rekorunu kırabilir.

7 FARKLI MEVKİDE OYNADI

2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen Ferdi Kadıoğlu yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Uluslararası çapta bilinen ve talep gören bir sol bek haline gelen milli futbolcu, Fenerbahçe’nin bu sezonki başarısının baş aktörlerinden oldu. Sarı lacivertlilerde bugüne kadar 7 farkı mevkide forma giyen Ferdi, önemli istatistiklere imza attı.





