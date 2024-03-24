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Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe tarihine geçecek! Arteta da peşine düştü, rekor bonservis...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.03.2024 17:53
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Fenerbahçe'deki performansıyla harikalar yaratan genç yıldız Ferdi Kadıoğlu birçok kulübü peşine takarken Sarı-Lacivertliler transferin gerçekleşmesi durumunda rekor bir bonservis bekliyor. İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin 2018 yılında Hollanda'nın Nijmegen ekibinden kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, performansıyla taraftarın sevgilisi olurken dev kulüpleri de peşinde sürüklemeye devam ediyor.

Şu ana dek birçok Avrupa devinden teklif alan Kadıoğlu için iki ekip daha devreye girmiş durumda.

ARTETA DA İSTİYOR

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Fenerbahçe’nin astronomik teklifler dışında hiçbir teklifi değerlendirmeyeceği öğrenilirken, TRT Spor'un haberine göre Arteta'nın takımı Arsenal ile Napoli de devreye girdi.

TARİHE GEÇEBİLİR

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Fenerbahçe, sarı lacivertli formayla çıktığı 189 maçta 17 gol atıp 21 asist yapan milli futbolcu için yüksek bir bonservis bedeli beklerken Ferdi Kadıoğlu bonservis anlamında kulüp rekorunu kırabilir.

7 FARKLI MEVKİDE OYNADI

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2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen Ferdi Kadıoğlu yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Uluslararası çapta bilinen ve talep gören bir sol bek haline gelen milli futbolcu, Fenerbahçe’nin bu sezonki başarısının baş aktörlerinden oldu. Sarı lacivertlilerde bugüne kadar 7 farkı mevkide forma giyen Ferdi, önemli istatistiklere imza attı.

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