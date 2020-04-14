Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Hollanda’nın Arnhem şehrinde doğdu. Altyapı eğitimine ESA Rijkerswoerd’de başlayıp NEC Nijmegen’de devam etti. A Takıma yükseldi ve soluğu Fenerbahçe’de aldı, Ferdi Kadıoğlu. O Trabzonlu bir ailenin oğlu.

Doğduğu ülke olan Hollanda’da geleceğin yıldızlarından birisi olarak görülüyor. A Takım hariç millî takımlarından bütün yaş kategorilerinde Portakallar için ter döktü. Fenerbahçe’de yedek kalmasına rağmen Hollanda U-21’deki yerini korudu.

Millî takım hocaları, dünya yıldızı kumaşı gördükleri Ferdi’den asla vazgeçmedi. Hatta Fenerbahçe’yle temasa geçerek. “Eğer oynatmayacaksanız, biz onun düzenli forma giyebileceği bir takım bulabiliriz. Gelişimi için devamlılık çok önemli.” diyerek baskı kurmaya bile çalıştı. Ancak Ferdi’nin aklında Hollanda değil Türkiye var.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe’deki forma rekabetinden çekinmeyen Ferdi Kadıoğlu, “Amacım takımda kalıcı olmak. Pes etmeyeceğim. Bu takımın değişmezlerinden olacağım.” derken gönlünde yatan aslanı da çekinmeden açıkladı.