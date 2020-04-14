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Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.04.2020 14:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihi ile açıklamalar yaptı. Kadıoğlu, “Teklif gelmesi hâlinde tercihim tabii ki Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Hollanda’nın Arnhem şehrinde doğdu. Altyapı eğitimine ESA Rijkerswoerd’de başlayıp NEC Nijmegen’de devam etti. A Takıma yükseldi ve soluğu Fenerbahçe’de aldı, Ferdi Kadıoğlu. O Trabzonlu bir ailenin oğlu.

Doğduğu ülke olan Hollanda’da geleceğin yıldızlarından birisi olarak görülüyor. A Takım hariç millî takımlarından bütün yaş kategorilerinde Portakallar için ter döktü. Fenerbahçe’de yedek kalmasına rağmen Hollanda U-21’deki yerini korudu.

Millî takım hocaları, dünya yıldızı kumaşı gördükleri Ferdi’den asla vazgeçmedi. Hatta Fenerbahçe’yle temasa geçerek. “Eğer oynatmayacaksanız, biz onun düzenli forma giyebileceği bir takım bulabiliriz. Gelişimi için devamlılık çok önemli.” diyerek baskı kurmaya bile çalıştı. Ancak Ferdi’nin aklında Hollanda değil Türkiye var.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe’deki forma rekabetinden çekinmeyen Ferdi Kadıoğlu, “Amacım takımda kalıcı olmak. Pes etmeyeceğim. Bu takımın değişmezlerinden olacağım.” derken gönlünde yatan aslanı da çekinmeden açıkladı.

“Eksiklerim olduğunun farkındayım ve istediğim seviyeye gelmek için çok çalışıyorum.” diyen Ferdi Kadıoğlu, “Teklif gelmesi hâlinde tercihim tabii ki Türkiye olacak. Bu benim için son derece net bir durum. Ay yıldızlı formayı istiyorum.” diyerek Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e mesaj gönderdi.

Konu Türkiye olunca U-16’dan beri formasını giydiği Hollanda’yı elinin tersiyle itmeye hazır olduğunu söyleyen Ferdi’nin bu sevdası çok yakında karşılık bulacağa benziyor. Zira Güneş’in, uzun zamandır takip ettiği genç yıldızı ilk fırsatta A Milli Takım’a davet etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu Milli Takım

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