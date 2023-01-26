Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf! Ali Koç fark etmişti...

Fenerbahçe'nin joker oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, saha içinde olduğu kadar saha dışında da disiplinli ve başarılı olduğu öğrenildi. Kız arkadaşı Sera Vrij ile birlikte yaşayan Ferdi'nin özel hayatına ekstra dikkat ettiği ortaya çıktı.

BAŞARISINI SERA VRIJ'E BORÇLU

Hem saha içi hem de saha dışındaki başarısını Sera Vrij'e borçlu olduğunu söyleyen Ferdi, Sera Vrij'in disiplinli ve planlı biri olduğunu söyledi. Seviyeli bir birliktelik yaşadıklarını söyleyen Ferdi, Sera Vrij ile çok mutlu olduğunu ifade etti.

ALİ KOÇ, "AFERİN FERDİ" DEMİŞTİ

Ali Koç, Fenerbahçe'nin imza töreninde tanıyamadığı genç güzele 'Sen kimsin?' diye sormuştu. Sera Virj ise 'Ferdi' diyerek cevap vermişti. Ali Koç daha sonra ise 'Girlfriend?' diye sormuş ve evet cevabını almıştı. Ali Koç bunun üzerine 'Aferin Ferdi' demişti.



