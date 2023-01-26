SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf! Ali Koç fark etmişti...

Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf! Ali Koç fark etmişti...

26.01.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla herkesin takdirini toplayan Ferdi Kadıoğlu'nun kişisel hayatında da aynı şekilde başarılı olduğu ortaya çıktı. Kız arkadaşı Sera Vrij ile birlikte olan ve hayatlarını beraber devam ettiren ikilinin özel yaşamlarına ekstra dikkat ettikleri öğrenildi.

Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf! Ali Koç fark etmişti...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin joker oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, saha içinde olduğu kadar saha dışında da disiplinli ve başarılı olduğu öğrenildi. Kız arkadaşı Sera Vrij ile birlikte yaşayan Ferdi'nin özel hayatına ekstra dikkat ettiği ortaya çıktı.

BAŞARISINI SERA VRIJ'E BORÇLU

ali-koctan-ferdi-kadiogluna-aferin-ferdi-Gt3gTxUB

Hem saha içi hem de saha dışındaki başarısını Sera Vrij'e borçlu olduğunu söyleyen Ferdi, Sera Vrij'in disiplinli ve planlı biri olduğunu söyledi. Seviyeli bir birliktelik yaşadıklarını söyleyen Ferdi, Sera Vrij ile çok mutlu olduğunu ifade etti.

ALİ KOÇ, "AFERİN FERDİ" DEMİŞTİ

s-578014089c5712a5be1c26edcc8201cba32b3321

Ali Koç, Fenerbahçe'nin imza töreninde tanıyamadığı genç güzele 'Sen kimsin?' diye sormuştu. Sera Virj ise 'Ferdi' diyerek cevap vermişti. Ali Koç daha sonra ise 'Girlfriend?' diye sormuş ve evet cevabını almıştı. Ali Koç bunun üzerine 'Aferin Ferdi' demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de Jorge Jesus için yeni iddia ortaya atıldı!Fenerbahçe'de Jorge Jesus için yeni iddia ortaya atıldı!
3 hafta önce imzalamıştı! Yılmaz Vural'dan şaşırtan açıklama: Kendimizi belanın içine soktuk3 hafta önce imzalamıştı! Yılmaz Vural'dan şaşırtan açıklama: Kendimizi belanın içine soktuk
Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!Ronaldo'ya Al Nassr'daki ilk maçında büyük tepki!
Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Sercan Yıldırım'dan olay yaratan itiraf!

Sercan Yıldırım'dan olay yaratan itiraf!

Weghorst şov yaptı! Beşiktaş'tan ayrılmıştı...

Weghorst şov yaptı! Beşiktaş'tan ayrılmıştı...

Ve bir dönem sona erdi! Yollar ayrıldı...

Ve bir dönem sona erdi! Yollar ayrıldı...

Eski takım arkadaşının Wanda Nara'yı taciz ettiğini açıklayan Icardi geceyi yangın yerine çevirdi!

Eski takım arkadaşının Wanda Nara'yı taciz ettiğini açıklayan Icardi geceyi yangın yerine çevirdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kalitesiyle nam salmış markaların şık tasarımlı spor ayakkabılarındaki indirimi kaçırmayın!

Kalitesiyle nam salmış markaların şık tasarımlı spor ayakkabılarındaki indirimi kaçırmayın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.