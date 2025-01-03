Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi! Milli futbolcuya büyük talihsizlik... Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olmuştu!

Fenerbahçe'den rekor bedelle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. Sol ayak baş parmağı eklemindeki kapsül yırtığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Ferdi, ameliyat olacağını duyurdu.

"BÖYLE DURUMLARLA YÜZLEŞMEK KOLAY DEĞİL"

Ferdi Kadıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda, başlarda hızlıca iyileşeceğini düşündüğüm bir sakatlıktan kurtulmak için sıkı bir şekilde çalışıyordum. Fakat bütün çabalarıma ve sağlık ekibimizin desteğine rağmen iyileşme sürecim beklediğimden daha uzun sürdü. Yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, tam bir İyileşme için doğru adımın 2 Ocak tarihinde bir operasyon geçirmem olduğuna karar verdik. Böyle durumlarla yüzleşmek kolay değil, ancak sahalara daha güçlü bir şekilde dönmek ve takımım için sahada her şeyimi vermek için kararlıyım. Bu süreçte gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

8 MAÇA ÇIKABİLDİ

Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibiyle yalnızca 8 maça çıkabildi. 25 yaşındaki milli futbolcu oynadığı 8 maçta 2 gollük skor katkısı vermişti.