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Ferdi Kadıoğlu'ndan Milli Takım açıklaması

20.10.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, "3 farklı milli takımı seçebilme imkanım var. Benim için zor bir karar. Henüz bir karar vermedim, iyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim" dedi

Ferdi Kadıoğlu'ndan Milli Takım açıklaması
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

HOL Hollanda
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında kendi sahasında Royal Antwerp ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren başarılı oyuncu, "Güzel bir maç oynayacağız. Bizim için güzel bir maç olacak. Eski takım arkadaşlarımız Michael Frey ve Mbwana Samatta ile karşılaşacağız. Onları tekrar görmek bizim için güzel olacak. Umarım güzel bir sonuç alırız ve Avrupa'da iyi bir iş çıkarırız." dedi.

Vitor Pereira ile daha iyi performans gösterdiğini hatırlatılması üzerine genç futbolcu, "Yeni hocamızla birlikte yeni bir formasyonda oynuyoruz. Hocamız da benim bu pozisyonda oynamamı istiyor. Ben de her geçen gün daha iyi olmak için çalışıyorum. Bu pozisyonda kendimi rahat hissediyorum. Bence iyi de bir performans sergiliyorum. Hocamız beni nereye koyarsa orada oynarım." ifadelerini kullandı.

"ÜÇ FARKLI MİLLİ TAKIMI SEÇME İMKANIM VAR"

Milli takım tercihiyle ilgili de konuşan 22 yaşındaki futbolcu, "Zor bir karar. Üç farklı milli takımı seçme imkanım var. Henüz bir karar vermedim, benim için zor bir karar. Karar verdiğimde herkes zaten görecektir. Benim yapmam gereken sabırlı olmak ve öyle karar vermek." açıklamasını yaptı. Ferdi'nin yaptığı bu açıklama sosyal medyada tepki çekti.

Trabzonspor maçıyla ilgili de açıklama yapan Ferdi Kadıoğlu "Tabii ki son maçta hayal kırıklığına uğradık ama bunu değiştiremeyiz. Bizim önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. her şeyimizi vermeliyiz Antwerp maçında. Gerçekten önemli bir maç. Elimizden gelenin en iyisini vermeliyiz." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Türkiye Milli Futbol Takımı
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