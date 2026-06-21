Üzen haber: Ömer Danış'ın hastalığı ve sağlık durumu

"Köyümün Yağmurları", "Şerefsiz" ve "Alacağım" gibi eserlerle hafızalara kazınan şarkıcı Ömer Danış uzun süredir sağlık sorunları yaşıyor. Ömer Danış'tan üzen haber geldi.

Geçtiğimiz aylarda yoğun bakımda tedavi gören sanatçının sağlık durumu merak ediliyordu.

ÖMER DANIŞ'IN HASTALIĞI NE?

İleri derecede diyabet hastası olduğu belirtilen Danış'ın, diz altındaki ayağını besleyen üç damarında tam tıkanıklık meydana geldiği ve buna bağlı olarak ayağında kangren oluştuğu açıklanmıştı. Şubat ayında hastaneye kaldırılan sanatçı, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

AYAK PARMAKLARI KESİLDİ

Onur Akay, Ömer Danış'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi paylaştı. Akay, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda sanatçının ayağının kurtarıldığını ancak ayak parmaklarının kesildiğini duyurdu.

Ömer Danış'ın son fotoğrafını da paylaşan Akay, sanatçının hem sağlık sorunları hem de üst üste geçirdiği ameliyatlar nedeniyle maddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Akay açıklamasında, "Operasyonlarla ayağını kurtardılar ama maalesef ayak parmakları kesildi. Üst üste geçirdiği ameliyatlar nedeniyle maddi olarak da sıkıntı içinde olan değerli sanatçımız yardım bekliyor. Kendisini en son Altınoluk'ta dinlemeye gitmiştim. Ancak şimdi maalesef sahneye çıkamıyor" ifadelerini kullandı.