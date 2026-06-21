Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı! Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

2026 Dünya Kupası Türkiye için tatsız geçti. İlk maçta Avustralya'ya 2-0 kaybeden Milliler, ikinci maçta Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve kupaya erken veda etti.

Son maçına ABD karşısında çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, kupaya erken vedanın sonrası eleştirilerin hedefi oldu. Millilerin erken vedası Türkiye'de olduğu kadar dünya spor kamuoyunda da geniş yer buldu.

JÜRGEN KLOPP, TÜRKİYE'NİN NEDEN ELENDİĞİNİ AÇIKLADI

Jürgen Klopp Türkiye'nin neden elendiğine dair değerlendirmelerde bulundu. Magenta TV'ye konuşan dünyaca ünlü futbol adamı şunları söyledi:

"NE KADAR ÜZÜLDÜKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

"Yıllar içinde çok sayıda Türk arkadaş edindim ve şu an ne kadar üzüldüklerini çok iyi biliyorum. Turnuvaya büyük bir coşkuyla başlamışlardı ama bu yaşananlar, Türkiye gibi olağanüstü bir takımın neden bazen turnuvalarda hedeflediği sonucu alamadığının net bir örneği oldu.

"ÜZERLERİNDEKİ BASKIYA DAYANAMADILAR"

'Yeterince istemediler mi?' derseniz, kesinlikle hayır; maçı izleyen herkes ne kadar çok istediklerini gördü. Ancak üzerlerindeki baskı muazzamdı ve buna dayanamadılar.

"AĞIR PSİKOLOJİK BASKI YÜZÜNDEN ARTIK KENDİLERİ GİBİ OLAMADILAR"

Kazanmayı o kadar çok istediler ki hücum yaparken savunma güvenliğini sağlama planını tamamen unuttular. Sonuç olarak turnuvanın başındaki oyunlarından uzaklaştılar ve bu ağır psikolojik baskı yüzünden artık kendileri gibi olamadılar"