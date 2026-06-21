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Beşiktaşlı Cerny için flaş transfer iddiası! 5 milyon sterlin

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Vaclav Cerny için İskoçya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Rangers'ın, Çek yıldızı yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürülürken siyah-beyazlıların da gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

Beşiktaşlı Cerny için flaş transfer iddiası! 5 milyon sterlin
Burak Kavuncu
Vaclav Cerny

Vaclav Cerny

ÇEK Çekya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İskoç basınında yer alan haberlere göre Rangers, daha önce kiralık olarak formasını giyen ve performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Çek futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

RANGERS'TAN CİDDİ İLGİ

Beşiktaşlı Cerny için flaş transfer iddiası! 5 milyon sterlin 1

2024-25 sezonunda Rangers formasıyla başarılı bir dönem geçiren Cerny'nin, İskoç ekibinin transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı ifade edildi. Hücum hattına tecrübeli bir takviye yapmak isteyen Rangers yönetiminin, oyuncunun transferi için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ TEKLİFLERE AÇIK

Beşiktaşlı Cerny için flaş transfer iddiası! 5 milyon sterlin 2

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz yaz Wolfsburg'dan transfer ettiği 28 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirebileceği konuşuluyor. Yönetimin, uygun bir bonservis bedeli karşılığında ayrılığa sıcak bakabileceği belirtiliyor.

"RANGERS İÇİN ÇOK DOĞRU HAMLE OLUR"

Beşiktaşlı Cerny için flaş transfer iddiası! 5 milyon sterlin 3

Eski Aberdeen CEO'su Keith Wyness de transfer iddialarını değerlendirdi. Football Insider'a konuşan Wyness, Rangers'ın Cerny gibi tecrübeli bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu belirterek transferin gerçekleşmesi halinde bunun kulüp adına önemli bir hamle olacağını söyledi. Wyness, "Vaclav Cerny, Rangers'ın tam olarak ihtiyaç duyduğu türde bir oyuncu. Derek McInnes de onun Premiership deneyimine önem verecektir. Kaliteli bir oyuncu.

Muhtemelen anlaşmada bazı bonus maddeleri de olacaktır ancak yaklaşık 6 milyon euroya bu transferi bitirebilirler. Eğer Cerny'yi yeniden kadrolarına katarlarsa bu Rangers adına çok iyi bir hamle olur." dedi.

5 MİLYON STERLİNLİK FORMÜL

Beşiktaşlı Cerny için flaş transfer iddiası! 5 milyon sterlin 4

Wyness, transferin yaklaşık 5 milyon sterlin seviyelerinde tamamlanabileceğini öne sürerken, anlaşmaya performansa bağlı ek bonus maddelerinin de dahil edilebileceğini ifade etti. Taraflar arasında resmi görüşmelerin başlayıp başlamadığı henüz netlik kazanmazken, Cerny'nin geleceği önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın gündemindeki sıcak başlıklardan biri olacak gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Glasgow Rangers beşiktaş Vaclav Cerny
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