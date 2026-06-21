Beşiktaşlı Cerny için flaş transfer iddiası! 5 milyon sterlin

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İskoç basınında yer alan haberlere göre Rangers, daha önce kiralık olarak formasını giyen ve performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Çek futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

RANGERS'TAN CİDDİ İLGİ

2024-25 sezonunda Rangers formasıyla başarılı bir dönem geçiren Cerny'nin, İskoç ekibinin transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı ifade edildi. Hücum hattına tecrübeli bir takviye yapmak isteyen Rangers yönetiminin, oyuncunun transferi için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ TEKLİFLERE AÇIK

Siyah-beyazlıların geçtiğimiz yaz Wolfsburg'dan transfer ettiği 28 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirebileceği konuşuluyor. Yönetimin, uygun bir bonservis bedeli karşılığında ayrılığa sıcak bakabileceği belirtiliyor.

"RANGERS İÇİN ÇOK DOĞRU HAMLE OLUR"

Eski Aberdeen CEO'su Keith Wyness de transfer iddialarını değerlendirdi. Football Insider'a konuşan Wyness, Rangers'ın Cerny gibi tecrübeli bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunu belirterek transferin gerçekleşmesi halinde bunun kulüp adına önemli bir hamle olacağını söyledi. Wyness, "Vaclav Cerny, Rangers'ın tam olarak ihtiyaç duyduğu türde bir oyuncu. Derek McInnes de onun Premiership deneyimine önem verecektir. Kaliteli bir oyuncu.

Muhtemelen anlaşmada bazı bonus maddeleri de olacaktır ancak yaklaşık 6 milyon euroya bu transferi bitirebilirler. Eğer Cerny'yi yeniden kadrolarına katarlarsa bu Rangers adına çok iyi bir hamle olur." dedi.

5 MİLYON STERLİNLİK FORMÜL

Wyness, transferin yaklaşık 5 milyon sterlin seviyelerinde tamamlanabileceğini öne sürerken, anlaşmaya performansa bağlı ek bonus maddelerinin de dahil edilebileceğini ifade etti. Taraflar arasında resmi görüşmelerin başlayıp başlamadığı henüz netlik kazanmazken, Cerny'nin geleceği önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın gündemindeki sıcak başlıklardan biri olacak gibi görünüyor.