SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ferdi Kadıoğlu'nun babası son noktayı koydu! Takımda kalacak mı?

Ferdi Kadıoğlu'nun babası son noktayı koydu! Takımda kalacak mı?

19.11.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile bu sezon muhteşem bir grafik yakalayan ve performansıyla adından söz ettirmeyi başaran genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girerken, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Kadıoğlu'nun babasından flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Ferdi Kadıoğlu'nun babası son noktayı koydu! Takımda kalacak mı?
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bu sezon Jorge Jesus ile oldukça iyi bir uyum yakalayan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek isterken devre arasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız vermiş durumda...

Sarı-Lacivertliler'de performansıyla dikkat çeken isimler birçok Avrupa devinin radarına girerken, dış transferin yanı sıra iç transferde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu isimlerden biri olan ve ortaya koyduğu koyduğu performansla bu sezon takımın en önemli oyuncularından Ferdi Kadıoğlu sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Hürriyet'in haberine göre; hemen hemen her gün Avrupa’nın önemli bir kulübünün kendisini istediği yönünde iddialar ortaya atılan Ferdi için babası Feyzullah Kadıoğlu’nun, yönetime ve yakın çevresine tüm Fenerbahçelileri rahatlatan açıklamalar yaptığı öğrenildi.

"ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE'NİN BAŞARISI"

6186fc8a45d2a06698460fce

Milan ve Napoli’nin kendisi ile temasa geçtiğini belirten Feyzullah Kadıoğlu, “Bunlar güzel şeyler ancak oğlumun birinci önceliği Fenerbahçe. Bu yüzden tamamen Fenerbahçe’nin başarısına ve şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Ferdi’nin Kim Min Jae gibi her koşulda Avrupa’ya gitmek gibi bir kariyer planlaması yok. Önceliği Fenerbahçe’nin başarısı. Sezon sonu şampiyonluk yaşar, Avrupa’dan gene ciddi teklifler gelirse, Fenerbahçe de ‘Git’ derse ancak o zaman durum değerlendirmesi yapılır.” dediği ifade edildi.

MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI

6376c90a66a97c3a8b317e19

A Milli Takım ile İskoçya'nın kozlarını paylaştığı maçta Ferdi Kadıoğlu sakatlandı. Maça 11'de başlayan 23 yaşındaki oyuncu, 34. dakikada sakatlığı sebebiyle kenara geldi. Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna dahil olan isim oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'
Voleybol dünyası bu olayı konuşuyor! Federasyondan açıklama geldiVoleybol dünyası bu olayı konuşuyor! Federasyondan açıklama geldi
Andrea Pirlo'nun kazandığı para görenleri hayrete düşürdüAndrea Pirlo'nun kazandığı para görenleri hayrete düşürdü
Anahtar Kelimeler:
transfer Ferdi Kadıoğlu

En Çok Okunan Haberler

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

4 çocuklu anne 15 yaşındaki çocuğa kaçtı! Hemen harekete geçildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

Futbolu bıraktı, yeni mesleğini böyle duyurdu! "Şaka değil"

Futbolu bıraktı, yeni mesleğini böyle duyurdu! "Şaka değil"

Voleybol dünyası bu olayı konuşuyor! Federasyondan açıklama geldi

Voleybol dünyası bu olayı konuşuyor! Federasyondan açıklama geldi

Stefan Kuntz sandalyeden düştü, Türkçe küfretti!

Stefan Kuntz sandalyeden düştü, Türkçe küfretti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Selüliti bitiren doğal karışım! Her sabah bir bardak için

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.