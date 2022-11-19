Ferdi Kadıoğlu'nun babası son noktayı koydu! Takımda kalacak mı?

Bu sezon Jorge Jesus ile oldukça iyi bir uyum yakalayan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek isterken devre arasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız vermiş durumda...

Sarı-Lacivertliler'de performansıyla dikkat çeken isimler birçok Avrupa devinin radarına girerken, dış transferin yanı sıra iç transferde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu isimlerden biri olan ve ortaya koyduğu koyduğu performansla bu sezon takımın en önemli oyuncularından Ferdi Kadıoğlu sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Hürriyet'in haberine göre; hemen hemen her gün Avrupa’nın önemli bir kulübünün kendisini istediği yönünde iddialar ortaya atılan Ferdi için babası Feyzullah Kadıoğlu’nun, yönetime ve yakın çevresine tüm Fenerbahçelileri rahatlatan açıklamalar yaptığı öğrenildi.

"ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE'NİN BAŞARISI"

Milan ve Napoli’nin kendisi ile temasa geçtiğini belirten Feyzullah Kadıoğlu, “Bunlar güzel şeyler ancak oğlumun birinci önceliği Fenerbahçe. Bu yüzden tamamen Fenerbahçe’nin başarısına ve şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Ferdi’nin Kim Min Jae gibi her koşulda Avrupa’ya gitmek gibi bir kariyer planlaması yok. Önceliği Fenerbahçe’nin başarısı. Sezon sonu şampiyonluk yaşar, Avrupa’dan gene ciddi teklifler gelirse, Fenerbahçe de ‘Git’ derse ancak o zaman durum değerlendirmesi yapılır.” dediği ifade edildi.

MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI

A Milli Takım ile İskoçya'nın kozlarını paylaştığı maçta Ferdi Kadıoğlu sakatlandı. Maça 11'de başlayan 23 yaşındaki oyuncu, 34. dakikada sakatlığı sebebiyle kenara geldi. Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine oyuna dahil olan isim oldu.

