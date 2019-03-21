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Ferdi Kadıoğlu: Takımın aldığı sonuçlardan dolayı oynayamıyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.03.2019 22:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamayan genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına Fenerbahçe'deki son durumunu anlattı.

Ferdi Kadıoğlu: Takımın aldığı sonuçlardan dolayı oynayamıyorum

Fenerbahçe'nin sezon başında NEC Nijmegen'den 1.5 milyon euroya transfer ettiği 19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına röportaj verdi.

Bu sezon Süper Lig'de hiç forma şansı bulamayan genç futbolcu, ''Sezonun ikinci yarısında daha çok oynama şansı yakalarım diye düşünüyordum. Ancak takımın aldığı sonuçlar bunu mümkün kılmadı. Bence oynayamamamın sebebi bu. Şu an neredeyse her maç kadroya alınıyorum ama çok oynadığımı söyleyemem. Sıkı çalışmaya devam edip şansımın gelmesini bekleyeceğim.'' diye konuştu.

Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın U17, U18, U19 ve U21 milli takımlarında forma giymişti. Süper Lig'de forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise sadece 13 dakika sarı lacivertli formayı giymişti.

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