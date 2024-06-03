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Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, Avrupa Şampiyonası’nı değerlendirdi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.06.2024 13:46
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A Milli Takımı’nın iki önemli ismi Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, Avrupa Şampiyonası’nı değerlendirdi.

Ferdi Kadıoğlu ve Kaan Ayhan, Avrupa Şampiyonası’nı değerlendirdi!

EURO 2024 öncesinde 4 Haziran Salı günü İtalya ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekiple birlikte Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren ekipte yer alan Galatasaraylı Kaan Ayhan şunları söyledi:

“Buraya milli takımla birlikte başarılı olmak için geldik. Kampın havasını canlı ve motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Kadro tam olarak netleşmedi ama inşallah o günleri göreceğime inanıyorum. Taraftar değil vatandaşlarımızla başarılı bir turnuva geçirmeyi planlıyoruz. Dortmund benim kapımın önü sayılır. O atmosferde sahaya çıkmak güzel olacak. Grupta 6 puan aldığımızda garantilemiş oluyoruz. İlk maçta galibiyet elde etmemiz durumunda kalan iki grup maçında daha rahat ve konforlu bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum.”

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ise son oynanan hazırlık maçında Avusturya karşısında alınan mağlubiyeti avantaja çevireceklerini anlattı, “Hatalarımızdan çıkaracağımız dersler sonrası, verimli bir turnuva geçireceğiz” dedi. Ferdi, “Baktığımızda genç bir takımız ama deneyimli oyuncularımız da var. İlk maçımızın zor olacağını düşünüyorum. Turnuvada kimseyi küçümseyemeyiz” yorumunu yaptı.

ENES ÜNAL ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı’nda Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “A Milli Takımımızın antrenmanı sırasında almış olduğu darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan forvet oyuncumuz Enes Ünal’ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Enes’in yaşamış olduğu sakatlığın, EURO 2024 turnuvası süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, futbolcumuz A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıldı” denildi.

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