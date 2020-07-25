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Ferdi Kadıoğlu: Yeni jenerasyon geliyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.07.2020 23:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 3-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası konuştu.

Ferdi Kadıoğlu: Yeni jenerasyon geliyor!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Rizespor'u 3-1 yendikleri sezonun son maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda sürekli ilk 11'de şans bulmasını değerlendiren Ferdi, "Son haftalarda gerçekten çok iyi bir form yakaladım. Özgüvenim yerine geldi. Hocalarım, takım arkadaşlarım bana çok destek oluyor. Sürekli konuşuyoruz, neleri daha iyi yapabilecğeimi. Hatalar yapıyorum ama bunlardan desrs alıyorum." dedi.

"YENİ JENERASYON GELİYOR"

Ferdi, genç oyuncuların şans bulmasıyla alakalı olarak, "Yeni jenerasyon geliyor. Bu Fenerbahçe için iyi bir şey. Bana şans veren hocalarıma teşekkür ediyorum. Gelecek seneye bakalım artık." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon için ilk 11'deki yeriyle ilgili gelen soruya Ferdi, "Bu benim kararım değil. Özgüvenim yüksek ama önümüzdeki sezon hocam karar verecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

BU SEZON 32 MAÇ, 10 GOLE ETKİ

Ferdi Kadıoğlu, sezonu 32 maçta forma giyerek noktaladı ve 6 gol 4 asist istatistikleri yakladı.

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