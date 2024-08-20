Feridun Düzağaç'ın 10 yıllık sevgilisi hamile! İkinci kez baba oluyor

MYNET-Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç güçlü sesi, karizması ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim özel hayatını da gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Feridun Düzağaç'ın ikinci kez baba olacağı öğrenildi. Ünlü şarkıcının 10 yıllık sevgilisi Tuba Tanışık sosyal medya hesabından hamile pozunu paylaştı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin babalık heyecanına sosyal medyada; 'tebrikler', 'hayırlı olsun', 'çok şaşırdım' gibi yorumlar yapıldı.

Feridun Düzağaç'ın Sevgi Güryay ile evliliğinden Tuya Naz adında bir kızı var.