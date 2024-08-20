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  4. Feridun Düzağaç'ın 10 yıllık sevgilisi hamile! İkinci kez baba oluyor

Feridun Düzağaç'ın 10 yıllık sevgilisi hamile! İkinci kez baba oluyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.08.2024 16:35
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Düşler Sokağı, Alev Alev, Beni Bırakma gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Feridun Düzağaç özel hayatıyla gündeme geldi. Feridun Düzağaç’ın ikinci kez baba olacağı öğrenildi.

MYNET-Bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç güçlü sesi, karizması ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim özel hayatını da gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Feridun Düzağaç'ın ikinci kez baba olacağı öğrenildi. Ünlü şarkıcının 10 yıllık sevgilisi Tuba Tanışık sosyal medya hesabından hamile pozunu paylaştı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin babalık heyecanına sosyal medyada; 'tebrikler', 'hayırlı olsun', 'çok şaşırdım' gibi yorumlar yapıldı.

KIZI

Feridun Düzağaç'ın Sevgi Güryay ile evliliğinden Tuya Naz adında bir kızı var.

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Şarkıcı
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