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Ferjani Sassi ve Galatasaray iddiası

19.02.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Ferjani Sassi ve Galatasaray iddiası

Ferjani Sassi'nin Mustafa Muhammed ile olan fotoğrafı kriz çıkardı. 28 yaşındaki futbolcu için Galatasaray iddiası ortaya atıldı.

Yıldız futbolcunun Tunus'a gitme bahanesiyle Zamalek'te izin aldığı ve Türkiye'ye gelerek Süper Lig kulüplerinden biriyle görüştüğü iddia edildi. O kulübün ise Galatasaray olduğu, ileri sürüldü.

Zamalek'le sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ferjan Sassi, merkez orta saha ve ön liberoda görev yapıyor. Etebo'nun yerine gelebilir. Muhammed de Ferjan Sassi'nin attığı golü sosyal medyada paylaşarak tebrik etti.

Ferjani Sassi'nin Mustafa Muhammed ile olan fotoğrafı kriz çıkardı. 28 yaşındaki futbolcu için Galatasaray iddiası ortaya atıldı.

(AKŞAM)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
6S demek saman altından iş çevirmek demek.. Yaptığı hiç bir iş etik değil.. Yazık ..
iyide bu durumun menerimin şike yapmaması ile ne alakası var
Kriz nerde?

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