Ferjani Sassi ve Galatasaray iddiası

Yıldız futbolcunun Tunus'a gitme bahanesiyle Zamalek'te izin aldığı ve Türkiye'ye gelerek Süper Lig kulüplerinden biriyle görüştüğü iddia edildi. O kulübün ise Galatasaray olduğu, ileri sürüldü.

Zamalek'le sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ferjan Sassi, merkez orta saha ve ön liberoda görev yapıyor. Etebo'nun yerine gelebilir. Muhammed de Ferjan Sassi'nin attığı golü sosyal medyada paylaşarak tebrik etti.

Ferjani Sassi'nin Mustafa Muhammed ile olan fotoğrafı kriz çıkardı. 28 yaşındaki futbolcu için Galatasaray iddiası ortaya atıldı.

(AKŞAM)



