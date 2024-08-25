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Ferman Toprak'tan filmleri aratmayan hayat hikayesi! "Pardon dediler beraat verdiler"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.08.2024 19:17
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Şarkıcı Ferman Toprak hayatını ve bilinmeyenlerini Balçiçek İlter'in programında anlattı. Cezaevine girip çıktığını ve hiçbir suçu olmadığını olmadığını söyleyen Toprak, "Pardon dediler beraat verdiler." ifadeleriyle izleyenleri şaşırttı.

Ferman Toprak'tan filmleri aratmayan hayat hikayesi! "Pardon dediler beraat verdiler"

Arabesk müziğin dikkat çeken isimlerinden Ferman Toprak, filmleri aratmayan hayat hikayesini anlattı. Ünlü türkücü "Balçiçek İlter'le Şimdi" programının bu haftaki konuğu oldu.

Geçmişiyle ilgili itiraflarda bulunan Toprak'ın ölümden döndüğü anlar, cezaevine girip çıkması ve yaşadığı acı hikaye izleyenleri şaşırttı.

"4.5 AY BOŞUNA CEZAEVİNDE YATTIM"

İşte Ferman Toprak'ın açıklamaları;

"Şimdi başa dönseydim çok iyi yatırımlar yapardım. 2008'den sonra akıllandım. Talihsiz bir olay yaşadım. 2008'de cezaevine girdim 4.5 ay yattım. Türkücü olduğum için haberlere çıktığım içindi, hiçbir suçum yoktu. Zaten boşuna yattım bana pardon dediler beraat ettim.

Cezaevine girdik çıktık. Kardeşim ceza avukatı, "İbrahim Tatlıses'te hapis yatmış" diye teselli etti beni. 4.5 ay yattım ve haklı olduğum ortaya çıktı. Avukat birader geldi ve abi doğru yoldasın İbrahim Tatlıses de cezaevine girdi dedi.

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"178 TANE KALAŞNİKOF MERMİSİ ARABAMIZA İSABET ETTİ"

"Acı şeyler ve kan davası hatırlıyorum. Anneannem, dedem, 3 dayım aynı gün öldürüldü. Bizim de ölüm emrimizi vermişlerdi.

1978-79 yılında kan davası oluyor, biz Adana'ya yerleşmiştik. Babam bizim o ortamda büyümemizi istemedi. Ablam Urfa'da doğmuştu. Biz Urfa garına gittiğimizde ben ve annemin bindiği arabaya 178 tane kalaşnikof mermisiyle çarpraz ateşe tutulduk. Annem ve 3 kardeşim vardı. Ben 3 yaşındaydım. Annem bizi arka koltuğun arkasında saklıyor. Bizi gara bırakacak şoför rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Barsik raporda çıkanda 178 tane kalaşnikof mermisi arabaya isabet ediyor. Annem o arada Ayet-el Kürsi'yi okuyor. Mermilerden bir tanesi bize saplanmıyor."

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Ferman Toprak program
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