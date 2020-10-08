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Fernandes ve Aziz takıma katıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.10.2020 09:32 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferleri Manuel Fernandes ile Aziz Behich takıma katıldı.Süper Lig’in 5.

Fernandes ve Aziz takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferleri Manuel Fernandes ile Aziz Behich takıma katıldı.
Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor’da izinler sona erdi ve idmanlar başladı. Haftanın ilk çalışmasını gerçekleştiren sarı kırmızılı takımda son transferler Manuel Fernandes ile Aziz Behich de idmana çıktı. Takım arkadaşlarının ilginç hoşgeldin tebriklerini kabul eden iki futbolcu, sonrasında çalışmalara katıldı.
Sarı kırmızılı takımın son transferi Denis Alibec ise, Romanya Milli takımının maçlarından sonra Kayseri’ye gelerek çalışmalara katılacak.

Fernandes ve Aziz takıma katıldı

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