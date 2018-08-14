Fernando: Benfica'nın Fenerbahçe karşısında tur şansı yüksek

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Fernando, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı maçı Portekiz basınına değerlendirirken, sarı-kırmızılı takımdaki hedeflerinden de bahsetti.

Fernando, Fenerbahçe'nin konuk edeceği Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmaya daha yakın olduğunu dile getirirken, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak istediklerini söyledi.

''BENFICA DAHA İYİ BİR TAKIM, TUR ŞANSI YÜKSEK''

Portekiz'de daha önce Porto forması giyen Fernando, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı değerlendirirken ''Benfica, ilk maçta zaman zaman zorlandı. Daha fazla gol bulabilirlerdi ancak sadece bir gollük avantajla İstanbul'a geliyorlar. İlk maçta daha fazla gol bulabilselerdi, buraya daha rahat gelebilirlerdi. Şimdi durum biraz daha tehlikeli ama yine de Benfica, Fenerbahçe'den daha iyi bir takım olduğu için turu geçme şanslarının yüksek olduğunu düşünüyorum'' dedi.

''EN KRİTİK DURUM ATEŞLİ TARAFTAR OLACAK''

'Benfica İstanbul'da nasıl bir zorlukla karşılaşacak?' şeklindeki soruyu da yanıtlayan Fernando, ''Fenerbahçe güçlü bir takım, iyi oyunculara sahipler. Ama İstanbul'da asıl kritik durum stadyumdaki ateşli atmosfer olacak. Taraftar Benfica'yı zorlayabilir. Buna hazırlıklı olmaları gerekiyor'' yanıtını verdi.