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Ferrari'de Sebastian Vettel dönemi sona eriyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.05.2020 09:29 | Son Güncelleme

Son çıkan iddialara göre Ferrari ve Sebastian Vettel, 2020 Formula 1 sezonunun ardından yollarını ayırma konusunda anlaşmaya vardılar.

Ferrari'de Sebastian Vettel dönemi sona eriyor

Bu sene sonunda mevcut anlaşması biten Vettel ile Ferrari arasında bir süredir görüşmeler devam ediyordu.

Takım tarafından doğrudan bir açıklama yapılmasa da taraflara yakın kaynaklar Ferrari'nin Vettel'e ilk olarak bir senelik 12 milyon dolar teklif ettiği, ardından aynı rakamla iki senelik teklif yapıldı ancak Vettel'in maaş teklifini kabul edilebilir bulmadıklarını iddia etmişti.

Bugün Auto Motor und Sport'ta hazırlanan bir haberde tarafların orta yolu bulamadıkları ve sene sonunda yollarını ayırma konusunda anlaşmaya vardıkları ve bu ayrılığın bugün (Salı) resmen açıklanabileceği iddia edildi.

2015'te Ferrari'ye büyük umutlarla katılan 4 kez Dünya Şampiyonu Vettel, takımdaki ilk senelerinde umut verse de iki defa şampiyonluk mücadelesine girişip mağlup oldu. Vettel'in özellikle zor zamanlarda yaptığı hatalar ve son senelerde yarış içerisinde attığı spinler büyük eleştirilere maruz kalmasına sebep olmuştu.

Ferrari, 2019'da takıma geçen ve iyi performans sergileyen Charles Leclerc'in ardından Vettel'e istediği koşulları sağlama konusunda geri adım attı ve anlaşılan o ki taraflar ayrılığı kabul ettiler.

Vettel, Ferrari'de bulunduğu 5 sene içerisinde 102 yarışta 14 yarış zaferi elde etti.

Vettel için Ferrari'den sonraki seçenekler pek parlak görünmüyor. Mercedes'te Lewis Hamilton, Red Bull'da ise Max Verstappen olması Vettel için engel olabilir. Vettel'in adı son dönemde daha önceden birlikte çalıştığı Andreas Seidl nedeniyle McLaren için anılıyor ancak McLaren'ın 100 milyon dolarlık bütçe sınırı konusunda zorlaması, Vettel'in istediği maaşı verme konusunda isteksiz olmasına neden olabilir.

Ferrari'de Vettel'den boşalacak koltuk için ise Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo gibi isimler anılıyor.

(Motorsport)

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