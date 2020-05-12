Ferrari'de Sebastian Vettel dönemi sona eriyor

Bu sene sonunda mevcut anlaşması biten Vettel ile Ferrari arasında bir süredir görüşmeler devam ediyordu.

Takım tarafından doğrudan bir açıklama yapılmasa da taraflara yakın kaynaklar Ferrari'nin Vettel'e ilk olarak bir senelik 12 milyon dolar teklif ettiği, ardından aynı rakamla iki senelik teklif yapıldı ancak Vettel'in maaş teklifini kabul edilebilir bulmadıklarını iddia etmişti.

Bugün Auto Motor und Sport'ta hazırlanan bir haberde tarafların orta yolu bulamadıkları ve sene sonunda yollarını ayırma konusunda anlaşmaya vardıkları ve bu ayrılığın bugün (Salı) resmen açıklanabileceği iddia edildi.

2015'te Ferrari'ye büyük umutlarla katılan 4 kez Dünya Şampiyonu Vettel, takımdaki ilk senelerinde umut verse de iki defa şampiyonluk mücadelesine girişip mağlup oldu. Vettel'in özellikle zor zamanlarda yaptığı hatalar ve son senelerde yarış içerisinde attığı spinler büyük eleştirilere maruz kalmasına sebep olmuştu.

Ferrari, 2019'da takıma geçen ve iyi performans sergileyen Charles Leclerc'in ardından Vettel'e istediği koşulları sağlama konusunda geri adım attı ve anlaşılan o ki taraflar ayrılığı kabul ettiler.