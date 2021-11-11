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Feryal Gülman'dan Kemal Gülman itirafı: Seni bankaya verip bozduralım...

11.11.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feryal Gülman, çekişmeli boşanma aşamasında olduğu eşi Kemal Gülman ve 59 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile uçakta pişti olmasının ardından eşinin beraber oldukları dönemde kendisine duygusal şiddet uyguladığını, 40 yaşında iken 'Seni bankaya verip 2 tane 20'lik alalım' dediğini itiraf etti.

Feryal Gülman'dan Kemal Gülman itirafı: Seni bankaya verip bozduralım...

TV8 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Kemal Gülman ile uçakta yaşadığı karşılaşmanın tüm detaylarını anlattı.

Evliliği sürecinde yaşadığı pek çok detayı da itiraf eden Feryal Gülman, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu avukat Eda Cideli (30) ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman (89) ile Fransa dönüşü aynı uçakta denk gelince, Kemal Gülman'ın kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Bu kadın belasını arıyor!" demesinin kendisini çok incittiğini, Kemal Gülman'ın konuşma tarzının geçmişten bu yana böyle olduğunu, bu durumun 18 yaşındaki oğlunu ve kendisini üzdüğünü ifade etti.

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Bu yaşananların ardından 2. Sayfa programına canlı telefon bağlantısı yapan Feryal Gülman, boşanma aşamasında olduğu Kemal Gülman'a tepkisini dile getirdi.

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Feryal Gülman, Kemal Bey ile aralarında 32 yaş fark olduğunu, kendisi ile evlendiğinde Kemal Bey'in 50'li yaşlarında olduğunu ifade ederek, çok severek aşık olarak evlendiklerini söyledi.

"SENİN YERİNE 2 TANE 20'LİK ALALIM"

Kendisinin 40'lı yaşlarına geldiğinde, Kemal Bey'in etrafındaki insanlarına ne düşüneceklerine aldırmadan "Seni bankaya vermek lazım, senin yerine 2 tane 20'lik alalım" diye konuştuğunu anlatınca sunucular Müge ve Gülşen bile şoke oldu.

Feryal Gülman, eşinin sevgilisi Eda Cideli ile önlü arkalı oturduklarını, Kemal Gülman ile de birbirlerini rahat görecek şekilde oturduklarını ancak yol boyunca hiç konuşmadıklarını söyleyerek 3 saatin 3 yıl gibi etki ettiğini, uçakta şoke olduğunu ifade etti.

Gülman, bu görüntülerle Kemal Gülman'a yeni bir dava açma hakkının da olduğunu belirtti.

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