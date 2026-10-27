MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma! Yoğun bakımda halay görüntüleri ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı. Tuğyan'ın hemşirelik yaptığı dönemde hastalara eziyet ettiğini iddiası gündeme geldi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma! Yoğun bakımda halay görüntüleri ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından gündemden düşmeyen kızı Tuğyan Ülkem Gülter, bu kez eski nişanlısının suçlamalarıyla gündeme geldi.

Güllü nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma! Yoğun bakımda halay görüntüleri ortaya çıktı 1

Kervan Eminoğlu, Gülter'in Yalova'da özel bir hastanede hemşirelik yaptığı döneme ait olduğunu ileri sürdüğü görüntülerle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Güllü nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma! Yoğun bakımda halay görüntüleri ortaya çıktı 2

YOĞUN BAKIMDA HALAY GÖRÜNTÜLERİ

ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre Kervan Eminoğlu, eski nişanlısı hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Eminoğlu'nun savcılığa teslim ettiğini belirttiği görüntülerde, yoğun bakımda hastalar bulunduğu sırada Gülter'in bir arkadaşıyla halay çektiği öne sürüldü.

Görüntülerin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunan Eminoğlu, hastaların rahatının ve bakımının hiçe sayıldığını iddia etti.

Güllü nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma! Yoğun bakımda halay görüntüleri ortaya çıktı 3

"HASTALAR UYUSUN DİYE İĞNE YAPIYORDU"

Eminoğlu'nun en dikkat çeken suçlamalarından biri, gece saatlerinde ses çıkaran hastalara yönelik uygulamalar oldu. Eski nişanlı, Gülter'in kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını ileri sürdü.

Eminoğlu, iddiasını şu sözlerle dile getirdi: "Kendi rahat olsun diye geceleri onlara iğne vuruyor, uyusunlar diye. Sigara içiyor, aşağıya gidiyor."

"TEMİZLİKÇİYE KALP MASAJI YAPTIRDI"

Görüntülerde yer aldığı öne sürülen bir başka olay ise kalp masajıyla ilgili. Eminoğlu, Gülter'in yoğun bakımda yatan hastalara kalp masajı yapar gibi davranarak alay ettiğini ve temizlik görevlilerine hastalar üzerinden kalp masajı öğrettiğini iddia etti.

Eski nişanlı, görüntülerdeki davranışlara tepki göstererek, "Görüntülerde çok kötü şeyler var, insanlara eziyet veriyor. Temizlikçiyi getiriyor mesela, kalp masajını ona öğretiyor." ifadelerini kullandı.

"HASTALARIN ÖLÜM SAATLERİYLE OYNADI"

Eminoğlu'nun gündeme getirdiği iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiğini de öne süren Eminoğlu, bu konunun araştırılmasını istedi. İddiaların ardından gözler savcılığın yürüteceği incelemeye çevrildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''
Spor salonundan peş peşe paylaştı! Kendini yere attıSpor salonundan peş peşe paylaştı! Kendini yere attı

Anahtar Kelimeler:
Güllü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2027 bütçesinde emeklilerimiz durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz"

Sağlıkta yeni dönem başladı! Vatandaşlar artık e-Nabız'dan yapabilecek

Sağlıkta yeni dönem başladı! Vatandaşlar artık e-Nabız'dan yapabilecek

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

2025'ten beri kaçıyordu! Survivor Hikmet o ülkede yakalandı

2025'ten beri kaçıyordu! Survivor Hikmet o ülkede yakalandı

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor

Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.