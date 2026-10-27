Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında yeni soruşturma! Yoğun bakımda halay görüntüleri ortaya çıktı

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Güllü'nün 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından gündemden düşmeyen kızı Tuğyan Ülkem Gülter, bu kez eski nişanlısının suçlamalarıyla gündeme geldi.

Kervan Eminoğlu, Gülter'in Yalova'da özel bir hastanede hemşirelik yaptığı döneme ait olduğunu ileri sürdüğü görüntülerle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YOĞUN BAKIMDA HALAY GÖRÜNTÜLERİ

ATV Haber'den Şükran Uslu'nun haberine göre Kervan Eminoğlu, eski nişanlısı hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Eminoğlu'nun savcılığa teslim ettiğini belirttiği görüntülerde, yoğun bakımda hastalar bulunduğu sırada Gülter'in bir arkadaşıyla halay çektiği öne sürüldü.

Görüntülerin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunan Eminoğlu, hastaların rahatının ve bakımının hiçe sayıldığını iddia etti.

"HASTALAR UYUSUN DİYE İĞNE YAPIYORDU"

Eminoğlu'nun en dikkat çeken suçlamalarından biri, gece saatlerinde ses çıkaran hastalara yönelik uygulamalar oldu. Eski nişanlı, Gülter'in kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını ileri sürdü.

Eminoğlu, iddiasını şu sözlerle dile getirdi: "Kendi rahat olsun diye geceleri onlara iğne vuruyor, uyusunlar diye. Sigara içiyor, aşağıya gidiyor."

"TEMİZLİKÇİYE KALP MASAJI YAPTIRDI"

Görüntülerde yer aldığı öne sürülen bir başka olay ise kalp masajıyla ilgili. Eminoğlu, Gülter'in yoğun bakımda yatan hastalara kalp masajı yapar gibi davranarak alay ettiğini ve temizlik görevlilerine hastalar üzerinden kalp masajı öğrettiğini iddia etti.

Eski nişanlı, görüntülerdeki davranışlara tepki göstererek, "Görüntülerde çok kötü şeyler var, insanlara eziyet veriyor. Temizlikçiyi getiriyor mesela, kalp masajını ona öğretiyor." ifadelerini kullandı.

"HASTALARIN ÖLÜM SAATLERİYLE OYNADI"

Eminoğlu'nun gündeme getirdiği iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiğini de öne süren Eminoğlu, bu konunun araştırılmasını istedi. İddiaların ardından gözler savcılığın yürüteceği incelemeye çevrildi.