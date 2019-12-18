Ferzan Özpetek son filmi 'Şans Tanrıçası'nı tanıttı

Ferzan Özpetek'in kariyerindeki 13'üncü uzun metraj filmi olan romantik dram türündeki Şans Tanrıçası için başkent Roma'daki Quattro Fontane sinemalarında basın özel gösterimi gerçekleştirildi.

Yönetmen Özpetek, gösterimin ardından başrol oyuncuları Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo'nun yanı sıra oyuncular Serra Yılmaz, Sara Ciocca, Edoardo Brandi, Barbara Alberti, Filippo Nigro, Cristina Bugatty ile kameralar karşısına geçti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özpetek, filminde zamanla değişen uzun soluklu ilişkileri konu aldığını söyledi.

"Hikaye kendi hayatımdan esinlenerek ortaya çıkı"

Ferzan Özpetek, "Hikaye kendi hayatımdan esinlenerek ortaya çıktı. Abim hastaydı o dönem. 1 yıl önce kaybettik. Yengem bana telefon edip, 'bana da bir şey olursa, bizim çocuklarla sen ilgilenir misin?' diye sordu. 'Oraya gelirler sizle beraber yaşarlar' demesinden çıktı hikaye. Hikayeyi orada düşündüm. Nasıl davranırız, nasıl büyütürüz iki çocuğu diye başladı. O zamanlar 12 yaşındaydılar." diye konuştu.

"Sezen Aksu, kendisinin olmayan bir şarkıyı benim için söyledi"

Filmde, Sezen Aksu'nun bilinen bir şarkıyı seslendirdiğine vurgu yapan Özpetek, "Sezen Aksu ile konuştuk. Ben bir şarkı istedim. Bu şarkıyı gönderdi bana. Bu şarkı aslında başka filmlerde de olan ama Sezen'in söylemediği bir şarkıydı ama Sezen benim için söyledi bu şarkıyı. O yüzden çok mutluyum. Çok yerine oturdu. Defalarca dinlenen bir şarkı. Filmin önemli müziklerinden biri. Filmin ilk tanıtım müziği de oydu." ifadelerini kullandı.