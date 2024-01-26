Festival için coğrafi tescilli 8 ton dövme sucuk dağıtılacak

İlçede yüzbinlerce vatandaşı ağırlamaya hazırlanan Sivrihisarlılar, depolarında beklettikleri tonlarca sucuk ve ekmeği misafirleriyle buluşturmak için gün sayıyor. Alişan ve Kubilay Karça gibi sanatçıların konser vereceği festival için Sivrihisar’ın coğrafi tescilli dövme sucuğu kasaplar tarafından özenle hazırlandı. Sunuculuğunu Hilal Özgani’nin yapacağı etkinlikte yaklaşık 8 ton sucuk dağıtılacağı öğrenilirken, saat 11.00’de başlayacak ve ücretsiz sucuk ekmek ikramlarının yapılacağı organizasyonda bu sene 400 bine yakın katılım beklendiği belirtildi. 500 kilo sucukla ve 3 bin 500 yumurtayla yapılacak olan sucuklu yumurta ile yeni bir rekora imza atmaya hazırlanan Sivrihisar halkı, 28 Ocak Pazar günü tüm vatandaşları festivale davet etti.

“SUCUKLARIMIZ BASILDI, EKMEKLERİMİZ PİŞİRİLDİ VE 28 OCAK PAZAR GÜNÜNÜ BEKLİYORUZ”

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, bu sene 8’incisini gerçekleştirilecek olan Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali için tüm hazırlıkların devam ettiğini söyledi. Sivrihisar halkının heyecanla ve sevgiyle gelecek misafirlerini beklediğini ifade eden Yüzügüllü, “Burada hafta sonu çok büyük bir kalabalık bekliyoruz. Geçen sene de 300 binin üzerinde misafirimiz vardı. İnşallah bu sene onun da üstüne çıkacağımızı düşünüyoruz. O yüzden tüm hazırlıklarımız yapılıyor. Yani sucuklarımız basıldı, ekmeklerimiz pişirildi ve 28 Ocak Pazar gününü bekliyoruz. O gün yine geleneksel hale getirdiğimiz tavada sucuklu yumurta yapıyoruz. Bunun da hazırlıklarını gerçekleştirdik. Bu sene 500 kilo sucuğu 3 bin 500 yumurtayı bir araya getirip sucuklu yumurtamızı yapacağız. Her yıl katlanarak giden bir miktarımız var. Her yıl bir rekor daha kırıyoruz. Aynı zamanda da tabii ki mangallarımız yanacak. Mangallarımızda da 7 bin 500 ton civarında sucuk pişirip gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. İnşallah bu sene 350-400 bin katılımı bulacağımızı düşünüyorum” dedi.

“TÜM HAZIRLIKLARIMIZ BİTME AŞAMASINDA”

Kasap Hüseyin Sarıkaya, Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali için büyük hazırlıklar yaptıklarını dile getirdi. Sadece kendi işletmelerinde 1 ton 200 kilo kadar sucuk hazırlandığını belirten Sarıkaya, “Şu an tüm hazırlıklarımız bitme aşamasında. Sadece sucuklarımızı dinlendirme aşamasına aldık. Yani ıslak satmak istemiyoruz. Eti komple karkas olarak alıyoruz, 2 gün dinlenme aşamasına sokuyoruz. Sıcak etle işlem yapmıyoruz. Sonra kemiğinden sıyırıyoruz. Bonfilesi, bifteği, budu, kaburgası ve kolu fark etmeksizin eti komple sucuğa basıyoruz. Dinlendirme aşamasının ardından zırhlıyoruz. Bunun ardından eti tekrardan dövme aşaması oluyor. Sonrasında ise eti baharatlıyoruz. Sarımsağı, acı, tatlı biberiyle ve kimyonuyla güzelce harmanını, karışımını yapıyoruz. Eti 24 saat baharatlı bir şekilde bekletiyoruz. Buradan sonra sucuğu dolum aşamasına getiriyoruz, o şekilde dolumunu yapıyoruz. Baharatla eti 24 saat dinlendirmek zorundayız. Diğer türlü düzgün bir sucuk olmaz. Bizim Sivrihisar’ımıza da layık olmaz. O yüzden mecburen dinlendiriyoruz. Kimyon, acı biber, tatlı biber, çemen, sarımsak ve tuz olmak üzere toplam 6 çeşit baharat kullanıyoruz. Sivrihisar’ımızın eski sucuğunun tadını çıkartmaya çalışıyoruz. O şekilde lezzet sunuyoruz” şeklinde konuştu.

