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Fethiye açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.08.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fethiye açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye sahil güvenlik

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