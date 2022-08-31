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Fethiye açıklarında geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

31.08.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye açıklarında geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fethiye açıklarında geri itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen teknedeki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında balıkçı teknesi içinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen teknedeki 65 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla Fethiye balıkçı teknesi sahil güvenlik komutanlığı

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