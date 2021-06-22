Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanması nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 2 kişi kurtarıldı.​​​​​​​

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Çalış Plajı açıklarında bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin müdahalede bulunduğu 4,5 metrelik teknedeki 2 kişi kurtarıldı. Bu kişiler, Fethiye Limanı'na götürüldü.



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