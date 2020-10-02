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Fethiye Belediye meclisinde gündem maddeleri oy birliği ile geçti

MUĞLA HABERLERİ  | 02.10.2020 13:24 | Son Güncelleme

Fethiye Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nde Kovid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirildi.

Fethiye Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nde Kovid-19 önlemleri kapsamında gerçekleştirildi. Toplantıda ikisi gündem dışı toplam 13 madde görüşüldü.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, meclis toplantısını başlatmadan önce, bu sezon ING Basketbol Süper Ligi’ne yükselen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’a Cumartesi günü Beşkaza Spor Salonu’nda Frutti Extra Bursaspor’la oynanacak olan maçta başarılar diledi.

01/09/2020 tarihinde yapılan 2020 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havale edilen Muğla İli, Fethiye İlçesi, Günlükbaşı Mahallesi, 3313 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili İmar Komisyonu’na gönderilen madde, komisyon tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonunda uygun bulunmaması oy birliği ile kabul edildi. Meclis Üyelerine konuyla ilgili İmar Komisyonu tarafından ayrıntılı sunum gerçekleştirildi.

Gündem dışı maddelerden biri olan, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün S.S. Fethiye Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifinin 29/09/2020 tarih ve 2020/02 sayılı dilekçesine ve 29/09/2020 tarih ve 2020/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Fethiye Belediyesi yetki alanı içerisinde mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlara cevap verebilmek için kadınlar başta olmak üzere; meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik olarak Fethiye Belediyesi ile ana sözleşmesinden sosyal amaçlar taşıdığı görülen Sınırlı Sorumlu Fethiye Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi arasında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 9uncu maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 77nci maddesi uyarınca gönüllülük esasında karşılıklı iyi niyete dayalı işbirliği ve tarafların imkanları ölçüsünde yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esasları tespit etmek üzere anılan kooperatifle protokol düzenlemek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin madde oy birliğiyle kabul edildi.
Fethiye Kadın Girişimi Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi kurucularından Seyhan Özgür, meclis toplantısında kooperatifin kuruluş amacı, gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

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